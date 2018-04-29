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1 Mayıs'ta eylem yapacaklarmış; Adana'da IŞİD operasyonu, 10 gözaltı

Gözaltına alınanlardan 4'ünün Türk, 6'sının Suriyeli olduğu belirtildi

29 Nisan 2018 11:00

Adana'da 1 Mayıs'ta eylem arayışı içinde olacakları değerlendirilen IŞİD mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis 6'sı Suriyeli 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen IŞİD mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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