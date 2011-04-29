-1 MAYIS'TA 38 BİN 500 POLİS GÖREVLİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Güvenlikten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'' kutlamalarında çevre illerden gelecek takviyelerle 38 bin 500 polisin görev yapacağını söyledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) lokalinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 1 Mayıs'taki kutlamalarda alınacak önlemlere ilişkin sorularını yanıtlayan Altınok, çalışmalarının son aşamaya geldiğini, polislerin etkinliğe katılacaklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitildiğini kaydetti. Güvenlik önlemlerinin 30 Nisan Cumartesi gecesinden itibaren alınmaya başlanacağını ifade eden Altınok, ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çevre illerden gelecek takviyelerle 38 bin 500 polis görev yapacak. Polis amirlerinin kasklarında, yaşanabilecek olayların görüntülenmesi amacıyla kamera ve ses sistemi olacak. Bu polislerimiz sadece Taksim'de değil İstanbul'un tamamında görev alacak'' dedi. Gazetecilerin bir noktadan bilgi alabilmeleri amacıyla valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğunu söyleyen Altınok, şöyle konuştu: ''Biz de alana en yakın bir yerde küçük kriz merkezi oluşturacağız. Olayı oradan görerek yöneteceğiz. Dün mitingi düzenleyen kuruluşlarla görüştük. Geçen sene olduğu gibi bu sene de herhangi bir olay beklemiyoruz. Daha düşük bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Artık yasaklama diye bir şey yok. İnsanlar gelsinler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlasınlar. Devletimiz kutlamalara her türlü yardımcı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak insanların demokratik haklarını şiddet içermeden gidip rahat bir şekilde şenlik ortamında dile getirmesini ve kutlamaların olaysız bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Yaklaşık 20 günden beri altyapı ve diğer konularda her türlü imkanımızı ortaya koyduk, tedbirleri aldık. Bir sıkıntı beklemiyoruz.'' Altınok, ''Bu sene olumsuz bir istihbarat var mı, Taksim'e kaç kişi alınacak, sınırlama olacak mı?'' sorusuna karşılık, 1 Mayıs etkinliğinin anma günü olarak değerlendirmeye alındığını belirterek, geçen yıl da öyle yapıldığını ve hiçbir olay yaşanmadığını, bu yıl da olay çıkacağını düşünmediklerini kaydetti. Mehmet Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre olay çıkacağını düşünmüyoruz. Ancak güvenlik kuvvetleri olarak tedbirlerimizi en uç noktaya göre almak zorundayız. Etkinlik sırasında bir grup eylem yapma niyetinde olabilir. Bunu takip edip değerlendiririz. Olay çıkacağı yönünde bir duyumumuz yok. Taksim alanına çıkma konusunda limit yok. Alanın kapasitesi belli. Taksim Gezi Parkı'yla birlikte 46 bin metrekare. Yollarla daha da büyüyor. Böylece alana girememe gibi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Herkes girebilir. Alan dolduktan sonra içeri girip girmeme konusunda vatandaş kendisi karar verecek.'' Taksim Meydanı'na hangi grupların nereden geleceği yönündeki soru üzerine de Altınok, üç toplanma bölgesi olduğunu söyledi. Altınok, İşçi Partisi, Türk-İş, Hak-İş, Memur Sen, Halkın Kurtuluş Partisi gibi grupların İnönü Stadyumu'nun civarında toplanarak CHP, TKP gibi gruplarla Gümüşsuyu'nu takip edip Taksim alanına geleceğini bildirdi. Kamu-Sen, SDP, Emeğin Partisi, BDP gibi grupların ise Tarlabaşı'ndan geçerek Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde kurulan arama noktasından sonra Taksim alanına yürüyeceğini ifade eden Altınok, DİSK'e bağlı sendikalar, dergi grupları, halk evleri gibi grupların da Mecidiyeköy yönünden Taksim'deki etkinlik alanına gireceğini söyledi. Gruptakilerin araçlarını nereye park edeceğinin belirlendiğini bildiren Altınok, ''Adeta laboratuvar titizliğinde çalıştık. Olaysız bir şekilde, insanları mağdur etmeden etkinliğin bitmesini sağlayacağız'' dedi. -BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK- Altınok, 1 Mayıs'ta bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını belirterek, ''Mecidiyeköy istikametinden Taksim'e olan metroyu saat 07.00 itibariyle kaldıracağız. Kabataş'tan Taksim'e olan füniküler ile Karaköy'deki tünelde raylı sistem de çalışmayacak. Etkinlik dağılıncaya kadar Taksim istikametine araç trafiği verilmeyecek. Ancak Fatih'ten Kabataş'a tramvay hattı çalışacak. Karaköy'den Beşiktaş istikametine sahil yolu hiçbir şekilde araç trafiğine kapatılmayacak'' diye konuştu. Toplantıya, TGC Başkan Vekili Turgay Olcayto, İstanbul emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri de katıldı.