1 Mayıs'da Taksim'e evet ama...

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlaması talebine ilişkin olarak, "Başbakanımızın açıkladığı gibi, sendikalarımıza, işçilerimize olanca müsamaha gösterilecek, imkan sağlanacak ve destek verilecek" dedi.





Başbakan Erdoğan'ı İstanbul'dan ABD'ye uğurlayan Atalay, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.





Başbakan Erdoğan'ın 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözleri üzerine buna ilişkin bir açıklama yapmak istediklerini kaydeden Atalay, Türkiye'nin demokratikleşme yönünden çok önemli adımlar attığını, hoşgörü ve barış mesajlarının en ileri seviyelere çıktığı dönemlerin yaşandığını söyledi.





Atalay, güçlü bir demokratik açılım paketinin Meclis gündeminde olduğunu ve komisyon çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, "Bu paket, insan hakları ile ilgili toplum iradesinin daha da güçlendirilmesi konusunda çok önemli. Bu süreç içerisinde bütün günlerimizin bayram havasında, coşkuyla kutlanmasını istiyoruz. Geçen Nevruz'da biz Hükümet olarak, idare olarak, Bakanlık olarak aynı tutumu gerçekleştirdik. Mümkün olabildiğince vatandaşlarımız bayram gibi kutlasın istedik, ama yine istismar edenler oldu. 1 Mayıs da bunlardan birisi" dedi.





Beşir Atalay, "Coşku içinde işçilerimizin bayramı olarak kutlanması gereken bir gün. Türkiye'de geçmişten gelen acı hatıralar ile lekelenmiş. Biz bunları bitirmek istiyoruz. Hükümet olarak iki yıl evvel 1 Mayısı işçilerimize hediye ettik. Resmi tatil haline getirdik. Bu sene de Başbakan'ımızın açıkladığı gibi, sendikalarımıza, işçilerimize olanca müsamaha gösterilecek, imkan sağlanacak ve destek verilecek. Önümüzdeki salı günü, Valimiz kendileri ile görüşecek. Bizim onlara çağrımız, büyük bir sorumluluk içinde 1 Mayısı bir bayram havası içinde kutlamaları. İdareye yardımcı olsunlar, istismar edecek illegal unsurları kendileri temizlesinler. Sadece işçilerimiz, sendikalarımız, federasyonlarımız birlikte olsunlar, biz de katılalım, birlikte kutlayalım. Vali'mize bu konuda yetki verildi. Kendileri de bu konudaki organizasyonları yapacaklar ve 1 Mayıs farklı bir bayram havasında kutlanacak" diye konuştu.





İstanbul Valisi Muammer Güler de geçmiş yıllarda bu kutlamaların belirli provokasyonların zemini olarak kullanılmak istendiğini, kutlamalar sırasında şiddet hareketlerinin sergilendiğini kaydetti.





Taksim Meydanı'nın, vatandaşların, esnafın ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölge olduğunu ifade eden Güler, bu nedenle birtakım tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.





"Biz şiddeti istemiyoruz, ama bazı gruplar kutlamaları şiddete dönüştürüyor" diyen Muammer Güler, "Biz de sendikalardan böyle bir talepte bulunacağız. Bütün konfederasyonlar bayram havasında kutlamak istiyorlarsa, bu konuda düzenleme komiteleri bize yardımcı olursa herhangi bir provokasyona izin verilmemiş olur. IMF toplantılarında 15 noktada basın toplantısı yapılması için yer göstermiş, bunların içine Taksim'i de eklemişken, o meydanlar farklı şekilde kullanılmak istendi. Biz, şiddet hareketlerine izin vermeyeceğiz. Kutlamaların, İstanbul için bir kabusa dönüşmesini ve geçmişteki kötü görüntüleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Polisimizin de bu konuda aşırı bir tedbire yönlendirilmemesini istiyoruz. Bu sene 1 Mayısın iyi bir bayram olması için, el birliği ile kutlanmasını diliyoruz" dedi.