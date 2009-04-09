T24 LogoT24 Logo
Politika

'1 Mayıs Taksim'de kutlansın'

Deniz Baykal, "1 Mayıs ve Nevruz'un tatil olması ve 1 Mayıs'ın bayram coşkusuyla Taksim'de kutlanması gerektiğini" söyledi.

09 Nisan 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "1 Mayıs ve Nevruz'un tatil olması ve 1 Mayıs'ın bayram coşkusuyla Taksim'de kutlanması gerektiğini" bildirdi.


Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin 1 Mayıs ve Nevruz'un bayram olarak kutlanması konusunda zaman geçirmeden hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Baykal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüzde 47 oyun sahibi olan AKP iktidarı '1 Mayıs bayram olmalıdır' diyen işçilerin üzerine gaz bombası attı, dövdü, copladı. Yerel seçimlerde seçmen frene basıp 'kendine gel' deyince ve oyları yüzde 38.5'a düşünce Başbakan 1 Mayıs'ın bayram olması için talimat verdi. Bu da gösteriyor ki her şey artık eskisi gibi olmayacak ve Türkiye yeni bir dönemi yaşayacak.

O nedenle ayak sürümenin, işçilerle, onların örgütleriyle pazarlık ederek, bayramı bayram gibi kutlatma yerine yeni sorunlar yaratacak adımlar atmaktan vazgeçilmeli. Hem 1 Mayıs ve Nevruz tatil olmalı, hem de 1 Mayıs bayram gibi coşkuyla Taksim'de kutlanmalıdır. Biz CHP olarak bu konuda daha önce yaptığımız açıklamalar doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24