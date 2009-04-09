'1 Mayıs Taksim'de kutlansın'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "1 Mayıs ve Nevruz'un tatil olması ve 1 Mayıs'ın bayram coşkusuyla Taksim'de kutlanması gerektiğini" bildirdi.





Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin 1 Mayıs ve Nevruz'un bayram olarak kutlanması konusunda zaman geçirmeden hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.



CHP Genel Başkanı Baykal, açıklamasında şunları kaydetti:



"Yüzde 47 oyun sahibi olan AKP iktidarı '1 Mayıs bayram olmalıdır' diyen işçilerin üzerine gaz bombası attı, dövdü, copladı. Yerel seçimlerde seçmen frene basıp 'kendine gel' deyince ve oyları yüzde 38.5'a düşünce Başbakan 1 Mayıs'ın bayram olması için talimat verdi. Bu da gösteriyor ki her şey artık eskisi gibi olmayacak ve Türkiye yeni bir dönemi yaşayacak.



O nedenle ayak sürümenin, işçilerle, onların örgütleriyle pazarlık ederek, bayramı bayram gibi kutlatma yerine yeni sorunlar yaratacak adımlar atmaktan vazgeçilmeli. Hem 1 Mayıs ve Nevruz tatil olmalı, hem de 1 Mayıs bayram gibi coşkuyla Taksim'de kutlanmalıdır. Biz CHP olarak bu konuda daha önce yaptığımız açıklamalar doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız."

