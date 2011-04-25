-1 MAYIS TAKSİM MEYDANI'NDA İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının, Taksim Meydanı'nda yapılması hususunda iş birliği içerisinde bulunmayı kararlaştırdıklarını söyledi. İstanbul Valiliğinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Vali Mutlu, sivil toplum kuruluşları, sendika genel başkanları, diğer yetkililer ve emniyet görevlilerinin de iştirakiyle toplantı yaptıklarını söyledi. 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü'yle ilgili bilgileri birbirleriyle paylaştıklarını kaydeden Vali Mutlu, şunları söyledi: ''Bu günün kutlanması konusunda iş birliğimizi bir kez daha gözden geçirdik. Bütün bu çalışmalar sonucunda da 1 Mayıs pazar günü, Taksim Meydanı'nda İstanbul'da Emek ve Dayanışma Günü'yle ilgili kutlamaların yapılması hususunda işbirliği içerisinde bulunmayı kararlaştırdık. Öncelikle ben, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bütün işçilerimize, memurlarımıza, emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden bu özel günü kutluyorum ve 1 Mayısta Taksim Alanı'nda bulunacak bütün emekçi kardeşlerimize güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Bu konuda görevli olacak Emniyet Müdürlüğü personellerine yoğun destek verecek, geçen yılki işbirliği çerçevesinde daha yoğun bir işbirliğini gerçekleştirecek olan sivil toplum kuruluşlarımıza, sayın genel başkanlarımız başta olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. İstanbulumuz, ümit ediyorum, arzu ediyorum ve inanıyorum ki o günü güzel bir şölen günü olarak, bir emek günü olarak en iyi şekilde değerlendirecektir. Bundan hem ülkemizin demokrasisi hem de sivil toplumu ve emek dayanışması çok büyük kazançla çıkacaktır. Meydanlarda yapılan her toplantının demokrasimizin büyümesi, güçlenmesi, emeğimizin değerinin artması noktasında kıymetli görüyoruz. Bu konuda da ciddi bir ortaklaşmanın, işbirliğinin yürütülmekte olduğunu da ifade etmekten mutluluk duyuyorum.''