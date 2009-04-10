‘1 Mayıs Taksim dışında da coşkuyla kutlanacak’

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, beklentilerinin 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Taksim yasağının kaldırılması olduğunu, ancak Taksim tartışmalarının İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanmasına engel oluşturmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kumlu, "Taksim dışında da olsa 1 Mayıs, İstanbul'da coşkuyla kutlanacaktır" dedi.



Kumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Muammer Güler'in, Taksim'de yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.



Şu anda Valiliğe resmi bir başvuruları olmadığına işaret eden Kumlu, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için gelecek hafta resmi başvuruda bulunacaklarını bildirdi.



1 Mayıs kutlamalarının nasıl ve ne şekilde yapılacağının Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda belirlendiğini ifade eden Kumlu, burada, "İstanbul Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılmasının, yasaksız bir Türkiye için ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli olduğu, ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs'ın İstanbul'da kutlanmasına engel oluşturmasının doğru bulunmadığı" görüşünün ortaya çıktığını belirtti.



Kumlu, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tatil ilan edilmesine ilişkin yasa tasarısının imzaya açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Beklentimiz, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Taksim yasağının da kaldırılmasıdır. Türk-İş, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunacaktır. Türk-İş, Başkanlar Kurulu Kararı gereği, Taksim tartışmalarının İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanmasına engel oluşturmasına izin vermeyecek, Taksim dışında da olsa 1 Mayıs, İstanbul'da coşkuyla kutlanacaktır."

