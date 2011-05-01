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1 MAYIS KUTLAMALARI DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI BANDIRMA (A.A)

01 Mayıs 2011 22:31

-1 MAYIS KUTLAMALARI DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI BANDIRMA (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından Bandırma'dan Balıkesir'e dönen ''Cumhuriyet İçin Güç Birliği Platformu'' üyelerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, platform üyelerini taşıyan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Bandırma çıkışında şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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