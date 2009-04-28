1 Mayıs 1977’nin yabancı tanıkları İstanbul’a geliyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, 1 Mayıs 1977'nin yabancı tanıklarını yeniden buluşturacak. 32 yıl önce Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Filistinli, Fransız ve Yunan 3 sendikacı, DİSK'in davetlisi olarak 1 Mayıs'ı "Taksim'de kutlamak" için İstanbul'a gelecek.



"Taksim'de yapılması planlanan" 1 Mayıs kutlaması yabancı konukların katılımıyla uluslararası boyut kazanacak.



DİSK'in Ocak ayından beri "Taksim yasağının kaldırılması", "1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesi", "1 Mayıs 1977 katliamının faillerinin yargılanması" ve "sendika yasalarının değişmesi" gibi taleplerle uluslararası alanda yürüttüğü kampanyaya destek veren çeşitli kesimlerin temsilcileri 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da olacak.



1 Mayıs kutlamalarına yurt dışından sendika temsilcileri ve milletvekillerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir heyetin katılması bekleniyor.



Heyette yer alan ve 1 Mayıs 1977'de 36 kişinin yaşamını yitirdiği Taksim Meydanı'ndaki kutlamalara da katılan bazı yabancı sendikacıların 32 yıl sonra tekrar 1 Mayıs'ta Taksim'de bir araya gelmesi planlanıyor.



1 Mayıs 1977'nin tanıklarından Uluslararası Arap Sendikaları Konfederasyonu (ICATU) Genel Sekreter Yardımcısı Filistinli sendikacı Muhammed Bardan, Fransa Genel İşçi Konfederasyonundan (CGT) François Lançon ve Yunanistan Diktatörlüğe Karşı Sendikal Hareketten (ESAK) Dimitris Sahiminis 32 yıl sonra 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da buluşacak.



DİSK arşivlerindeki bilgilere göre, 1 Mayıs 1977'deki kutlamalara DİSK'in misafiri olarak çeşitli ülkelerde yabancı sendikacılar katılmıştı. Dünya Sendikalar Federasyonu ve Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu gibi uluslararası sendikal örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra Fransa, Yunanistan, Romanya, Lübnan ve Mısır'dan sendikacıların de yer aldığı törenleri, yabancı basın mensupları da izlemişti.



Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, kutlamalarda yaptığı konuşmada, uluslararası sendikal hareketin temsilcilerini selamlayarak, "DİSK'i dünya sendikal hareketinden koparma hesapları yapanların başarısız olacağını" ifade etmişti.



‘O kişi ben de olabilirdim’



Filistinli Muhammed Bardan, 1 Mayıs 1977 kutlamalarına ilişkin izlenimlerini dönemin DİSK yayınlarında şöyle anlatıyor:



"Öylesine coşkulu ve disiplinli geçen bir töreni az yerde gördüm. Ancak ne yazık ki o tür katliamlara çok yerde tanık oldum. Detaylar ve isimler farklı olabilir ama hepsinin arkasındaki eller aynıdır.



Olaylar başladığında Kemal Türkler ile birlikte kürsüdeydik. Az ötemizde biri vurularak yere düştü. O kişi ben olabilirdim ya da Türkler olabilirdi.



Türkiyeli emekçilerin Filistin davasına yakın ilgi duyduklarını gördük. Aramızdaki ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli bir adım oldu. Türkiye işçi sınıfının mücadelesine yakından tanık olmak bizi heyecanlandırdı."



Dönemin CGT Konfederal Sekreteri Andre Allamy ve François Lançon ise 1 Mayıs sonrasında bir hafta Türkiye'de kalarak çeşitli sendikal temaslarda bulunmuştu. Allamy, Kemal Türkler ile yaptığı görüşmelerde, DİSK'in uluslararası alanda daha aktif olması için her türlü desteği vereceklerini bildirmişti. Ayrıca DİSK ve CGT ortak bir sendikal deklarasyon yayımlamıştı.



CGT Konfederal Sekreteri Andre Allamy, 1 Mayıs 1977 kutlamalarıyla ilgili "O günden sonra '1 Mayıs Alanı' olarak anılacak meydan da 100 binlerce işçi, gençlerin, öğretmenlerin ve aydınların da desteğiyle toplanmıştı. DİSK'in çağrısı ile 1 Mayıs'ı kutlayan halk gücüne alçakça bir saldırı düzenlendi" ifadelerini kullanmıştı.



Bu arada, 1 Mayıs'ın yabancı konuklar arasında bir de gazeteci olacak. Belçikalı gazeteci Eric Juzen, bu 3 sendikacının yıllar sonra İstanbul'da buluşması üzerinden Türkiye'deki 1 Mayıslarla ilgili bir belgesel hazırlayacak.



2. Uluslararası Sendikalar Buluşması



DİSK ayrıca, 30 Nisanda İstanbul'da Almanya, Avusturya, Belçika, Filistin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Suriye ve Yunanistan'dan sendika temsilcileri ve milletvekillerinin katılımıyla "2. Uluslararası Sendikalar Buluşması" toplantısı düzenleyecek.



Konfederasyon, toplantının ilkini 13 Şubat 2007'de gerçekleştirmiş, toplantıya Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu temsilcilerinin yanı sıra 23 ülkeden 43 sendikacı katılmıştı.



Bu arada, DİSK'in davetlisi olarak 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklar arasında Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mac Urata, Uluslararası Kimya, Enerji ve Maden İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Joe Drexler, Almanya Metal ve Tekstil İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Wolfang Rhode, Almanya Gıda İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Hinzer, Almanya Federal Parlamento Üyesi Hüseyin Kenan Aydın bulunuyor.

