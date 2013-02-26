1 Mart Tezkeresi görüşmelerinin gizlilik süresi doluyor

ABD’nin Irak’a Türkiye üzerinden girmesine imkân sağlayacak olan ‘1 Mart Tezkeresi’nin 10 yıllık gizlilik süresi cuma günü doluyor. Tezkere sırasında basına kapalı yapılan ve 10 yıldır gizli tutulan Meclis görüşmelerinin açıklanıp açıklanmayacağı belirsiz.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Meclis deposunda 1 Mart Tezkeresi'nin yanı sıra İstiklal Mahkemesi tutanakları ve 38 görüşmenin daha mühürlü tutanakları var. Meclis’in en büyük ‘sır’rı ise 7 yılda 55 bin idam, sürgün kararı ve 300 kişinin asılması kararını veren İstiklal Mahkemesi zabıtları dokuz kişilik ‘gizlilik ve namus yemini ettirilen’ ekip tarafından tasnif ediliyor. 1 Mart ve diğer kapalı oturumlar ile İstiklal Mahkemesi tutanaklarının kamuoyuna açıklanması siyasi partilerin tavrına bağlı. Yeni anayasa için komisyon kurulmasında olduğu gibi ‘uzlaşma’ sağlanırsa Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne birçok olaya ışık tutabilecek mahkeme ve görüşme tutanakları kamuoyuna açıklanacak.

1 Mart Tezkeresi’ni Meclis’e AKP hükümeti getirmişti. AKP, tezkere tutanağının açıklanıp açıklanmaması konusunda henüz karar almadı. Ancak parti yönetimi 1 Mart’ın tek başına açıklanmasına soğuk yaklaşıyor. Parti yönetiminde, “Bütün tutanaklar açıklansın” görüşünü savunanlar da var. AKP kabul etmezse tutanakların açıklanma olasılığı bulunmuyor.

TBMM’nin açıldığı 1920’den bugüne kadar 260 civarında kapalı oturum yapıldı. Bunlardan bir kısmının açılmasına karar verildi. 10 yıllık süre geçmesine karşın 38 oturum sır olarak kaldı.

Meclis, İstiklal Mahkemeleri’nin zabıtlarını geçen yıl kırarak incelemeye başlamıştı. 1980 sonrası çıkarılan yönetmelikle mühürlenen zabıtların açıklanma yetkisi Meclis Başkanlığı’na bırakıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in girişimiyle dokuz kişiden oluşan ve görev yemini yapan ekip ‘İzmir suikastı’, ‘Menemen olayı’, ‘Şeyh Sait isyanı’ gibi dava tutanaklarının bulunduğu 915 bin belgelik arşivi tarıyor. Bu taramanın seneye bitirilerek kamuoyuna açıklanması bekleniyor