1 Mart'tan itibaren bankalara gitme zorunluluğu olan hesap açma ve kapama işlemleri dijital ortamda yapılabilecek

Banka şubelerine gitmenin zorunlu olduğu hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart tarihinden itibaren dijital olarak yapılabilecek. 18 yaşını dolduran herkes dijitalden hesap açıp, kapama işlemi yapabilecek.

Bankacılık sisteminde müşteri ediniminin dışında her türlü işlem dijital ortamda yapılabilir durumda. Mart ayında başlayacak düzenleme ile halihazırda aradaki kurye veya hiçbir insan faktörü olmayacak şekilde bu da yapılabilecek.

Sabah'ın haberine göre, görüntülü görüşme ile müşteri olunabilecek veya banka şubesine gidilmesine gerek kalınmayacak.

1 Mart'ta finansal sistemde köklü bir değişim yaratacak olan sistemde müşteriler ilk defa "Kimlik Tespiti" ve "Sözleşme" yapılması aşamasında süreci tamamen dijital ortamda başlayarak dijital ortamda bitirebilecek.



Islak imza ve fiziki kimlik doğrulama zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte dakikalar içinde banka müşterisi olmanın yolu da açılmış olacak. Tek şart 18 yaşını doldurmuş olmak.