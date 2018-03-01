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Spor

1 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20

01 Mart 2018 12:39

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe  

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay, idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

Spor Toto Süper Lig\'de 24\'üncü haftanın hakemleri açıklanacak.

BASKETBOL
THY AVRUPA LİGİ 
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes

EUROCUP KADINLAR 
18.30 Mersin BŞB - Reyer Venezia
22.00 ESBVA LM - Hatay BŞB

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