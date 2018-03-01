1 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay, idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig\'de 24\'üncü haftanın hakemleri açıklanacak.
BASKETBOL
THY AVRUPA LİGİ
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
EUROCUP KADINLAR
18.30 Mersin BŞB - Reyer Venezia
22.00 ESBVA LM - Hatay BŞB