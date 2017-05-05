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Yaşam

'1 liraya İstanbul' dönemi bitti

Büyük Valide Han, restorasyona giriyor

05 Mayıs 2017 18:48

Son yıllarda, özellikle gençlerin ilgisiyle sosyal medya fenomeni haline gelerek, bulunduğu konumdaki İstanbul manzarası nedeniyle dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçilerin akınına uğrayan Büyük Valide Han'ın çatısında oluşan çökmeler nedeniyle tarihi yapının çatısına çıkış yasaklandı. Hanın tadilata girmesi nedeniyle er gün yüzlercesi sosyal mecralarda paylaşılan o meşhur fotoğraflar artık çekilemeyecek.

İstanbul'un yıllardır bilinen, ziyaret edilip çeşitli hatıra fotoğrafları çektirilmesi artık gelenek haline gelen muhitleri ve yapılarının aksine, son birkaç yıl öncesine kadar adının bile bilinmediği bir tarihi miras, hızlı bir şekilde geniş kitlelerce fark edilmeye ve ziyaretçi akınına uğramaya başlamıştı.

Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu'nda bulunan Büyük Valide Han, kısa bir süre içerisinde sosyal medya fenomeni olmuş, fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'da bir günde binlercesi paylaşılan İstanbul manzaralı fotoğraflara ve özçekimlere ev sahipliği yaptıkça hayranları ve ziyaretçileri de giderek artmıştı.

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, binlerce fotoğrafın çekildiği ve binlercesinin sosyal mecralarda paylaşıldığı Büyük Valide Han'ın çatısına çıkılan kapı mühürlendi. Çatıya çıkış yasağının ardından, gelen ziyaretçiler han bekçisi tarafından geri çevrilirken, önceleri 1 TL lirası veren ziyaretçinin çıktığı ve kubbelerinin üzerinde zıplayarak poz verdiği Valide Han'ın çatısında çökmeler meydana geldiği öğrenildi. Tarihi kubbelerden oluşan çatının son hali ise tarihi esere saygısızlığı gözler önüne serdi. Tarihi kubbelerin üzerine sprey boyalarla yazılmış yazılar ve tarihi dokuya güpegündüz verilmiş zarar gün yüzüne çıktı.

Sahip olduğu konum itibariyle, çatısına çıkıldığında Galata, Karaköy, Eminönü, Üsküdar gibi semtlerin yanı sıra, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yapıların bir arada seyredilebilmesi özelliğini taşıyan Büyük Valide Han'ın akıbeti ve çatıya çıkış yasağının ne kadar devam edip ne derece uygulanabileceği ise merak konusu. Hanı tadilata alındığı öğrenildi.

 

Büyük Valide Han'ın tarihi

 

İstanbul’un en önemli hanlarından Büyük Valide Han 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırıldı. Bir zamanlar Anadolu ticaretinin önemli bir noktasıydı.

Çakmakçılar Yokuşu’nda bulunan İstanbul’un en büyük hanlarından biridir. Geçmişte kervanların konakladığı Valide Han’da bir dönem İranlı tüccarlara ev sahipliği yapmıştır ve içerisinde Valide Han İranlılar mescidini bulundurmaktadır.

Han, yakın tarihte ise birçok film ve dizi setleri ev sahipliği yaptı.

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