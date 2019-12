1 liraya 78 kanal izlenecek

T24- TTNet şubat ayında başlatacağı yeni servisi WebTV ile TV yayınlarının bilgisayardan izlenmesini sağlayacak. Şirketin internet üzerinden vereceği yayınlar bir kutu ile TV’den de takip edilebilecek

Milliyet gazetesinden Şükrü Andaç'ın haberine göre, maç yayın ihalesini Digiturk’e kaptıran Türk Telekom yayıncılık işinin peşini bırakmıyor. Türk Telekom (TT), internet kolu TTNet’in uzun süreden bu yana yoğun mesai harcadığı WebTV adlı projeyi şubat başında tanıtma hazırlığında. Şirket böylece TV alanında Digiturk benzeri bir platformu kurmuş olacak. 2009’un Mart ayından bu yana içerik tarafında görüşmeler yürütülüyor. Türkiye’deki ve yabancı televizyon kanallarıyla, film stüdyolarıyla anlaşmalar imzalandı. Platformda şu anda başta TRT, Kanal D, Show TV, NTV, National Geographic Channel, TV5 Monde olmak üzere 78 kanal yer alıyor. Kanal sayısının kademeli olarak artırılması planlanıyor. Platformda ayrıca sinema, belgesel, spor, müzik, dizi paketleri olacak.



Projenin iki ayağı var



Türk Telekom’un yayıncılık platformunun iki ayağı var. Birincisi internet üzerinden TV yayınlarının ve filmlerin izlenmesini sağlayacak olan WebTV projesi. Web TV ile bilgisayarların TV olarak kullanılması amaçlanıyor.

İkincisi ise Digiturk’ün yayın kutusu benzeri bir kutunun TV’ye bağlanarak, platformdaki yayınların televizyondan izlenmesi sağlayan IPTV (internet televizyonu) hizmeti. Burada da yayınlar internet üzerinden alınacak. Bu kutular Vestel tarafından üretiliyor. 50 bin adetlik ilk paketin 10 bin adetlik bölümü teslim edildi. Abone yoğunluğuna göre buradaki üretim artırılacak.



Tek faturada 3 hizmet



IPTV sisteminde kullanılacak olan kutu aynı zamanda internet hattı ve telefon hattına da bağlanacak. Bu sayede tek kutudan 3 servis (internet, televizyon, telefon) alınabilecek. Faturalama konusunda ise Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ile birlikte bir çalışma yürütüyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türk Telekom’un sunduğu bu üç hizmetin tek faturada toplanması gündemde.





Web TV nedir?

Televizyon yayınlarının bilgisayardan izlenmesinin önünü açıyor. Bunun için internet tarafında ADSL bağlantısı kullanılıyor. TT’nin sisteminde yayınları izlemek için Microsoft’un ücretsiz programı Silverlight’ı bilgisayarlara yüklemek gerekecek.

IPTV nedir?

İnternet televizyonu olarak adlandırılıyor. Bu sayede TV, bilgisayar, DVD/VCD, telefon tek platformda birleşiyor. IPTV sayesinde televizyon seyretmek izleyicinin kontrolüne geçiyor.



Çizgi dünyada büyük işbirliği

Türk Telekom grubunun oyun şirketi Sobee, dün global ölçekte bir anlaşmaya imza attı. Çizgi film ve animasyon stüdyosu Marvell ve Paimotion ile anlaşan Sobee, popüler oyunların Türkçe versiyonlarını abonelerine sunacak. Böylece TTNet’in oyun sitesinin içeriğine Hulk, Iron Man, X-Man gibi ünlü karakterlerin sahibi Marvell’in flash oyunları eklenecek.



Platformda 700’e yakın popüler film de olacak

- WebTV servisinden şu anda 5.5 milyonu aşkın TTNet abonesi yararlanabilecek.

- Standart paket ücretinin 1 TL, Plus paketin ise 2-99-3.99 TL aralığında olması planlanıyor. ADSL paketlerine göre bu fiyatlar tarifelerin içine promosyon olarak gömülebilir.

- Standart olarak hazırlanan pakette televizyon yayınları canlı olarak izlenebilecek.

- WebTV Plus adlı pakette ise dizilerin sonradan izlenmesi mümkün olacak.

- Platformda filmler de var. 3.99 TL’lik fiyata 1950’lerden, günümüze 700’e yakın filmin istenildiği an izlenmesi sağlanacak.

Yayın kalitesi iyi mi?

- WebTV ve IPTV işinde, o anki internet bağlantı hızınıza göre görüntü kalitesi dinamik olarak değişebiliyor. Bu yüzden kesintisiz izleme için altyapının güçlü olması gerekiyor.

- Türk Telekom’un 8 Mbit’lik internet bağlantısı üzerinden vermeyi planladığı bu servisin yapılan testlerde kaliteli sonuç verdiği belirtiliyor.

- Kalitede düşüş olmaması için WebTV ve IPTV’nin kullanıcıya farklı bir hat üzerinden verilmesi gündemde.

- Bu uygulamanın servisin yarattığı trafiğin kotadan düşülmemesini de sağlayacağı belirtiliyor.

- 8 Mbit üzerinden standart yayınların kaliteli izlenmesi mümkün olacak.

-TTNet’in VDSL hizmetiyle de 16 Mbit ve 32 Mbit üzerinden HD kalitesinde yayın alınabilecek.





Türk Telekom, Kindle ile iSlate’i Türkiye’ye getirmek istiyor





Türk Telekom grubu internetteki bu yeniliğin yanı sıra global çapta öne çıkan iki popüler ürünün de Türkiye’de pazara sunulması için çalışma yürütüyor. Bunlardan ilki Amazon.com’un e-kitap okuyucusu Kindle. Amazon.com’a satış rekorları kırdıran Kindle şu anda Türkiye pazarında satılmıyor.

Şirketin ikinci hedefi ise Apple’ın bu hafta tanıtması beklenen tablet bilgisayar modeli iSlate. Bu konuda Apple tarafıyla görüşmeler başladı. Türk telekom’un cep şirketi Avea’nın iPhone’un Türkiye’deki satış haklarını Turkcell, Vodafone ikilisine kaptırdığını not düşmekte fayda var.