1 liralık tuvalet ücreti cinayetine 12 yıl 6 ay hapis

Sarıyer'de, 2 yıl önce Maslak Üçyol Camii'nin şadırvanında çalışan Fırat Karavil'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurularak öldürülmesi davası, kardeş olan iki sanık arasında menfaat çatışması olduğu halde aynı avukatın savunmalarını yapması nedeniyle üst mahkemece bozuldu. Yeniden görülen davada, sanık Selahattin İnci bir kez daha "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, kardeşi olan diğer sanık Mustafa İnci ise "Silahlı tehdit", "Suç üstlenme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin İnci getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa İnci ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Selahattin İnci son savunmasında, "Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ölene Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Adalete güveniyorum" dedi. Diğer sanık Mustafa İnci ise adalete güvendiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkları eski hükümdeki gibi ceza verdi. Heyet, sanık Selahattin İnci'ye "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis verdi. Ancak haksız tahrik altında suçu işlediği kanaatiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, ruhsatsız bulundurma suçundan ise sanığa beraat kararı verdi. Diğer sanık Mustafa İnci'ye ise "Silahlı tehdit" ve kardeşinin suçunu üstlenme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, adli emanete alınan 200 lira paranın da ölenin mirasçılarına iadesine de hükmetti.

İddianeme

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran 2016'da maktül Fırat Karavil'in, tuvaleti kullanan sanıkların eniştesi Bayram Aydınalp'ten 1 lira ücret istediği, Aydınalp'in bozuk para olmadığını söyleyip 200 lira verdiği, maktülün bu parayı bozdurup Aydınalp'e vermesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunu duyan sanıkların olay yerine gittikleri anlatıldı. Tartışmanın büyümesi sonrasında sanıklardan Selahattin İnci'nin kardeşi Mustafa İnci'ye ait silahı alarak elinde kesici alet bulunduran maktüle bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Nisan 2017'de karar çıktı. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce her iki sanığın aynı avukat tarafından savunulmuş olması nedeniyle bozuldu. (DHA)