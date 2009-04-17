1 liralık ayakkabı izdihamı

Konukoğlu: Amacımız kardan önce, sosyal yaşam

Ilıcak: Türkiye’ye moral kaynağı oldu

1 TL’lik ayakkabı izdihamı

Sarıgüllük Mahallesi’nde yapılan Sanko Park Alışveriş Merkezi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi niteliğini taşıyor. Toplam 126 bin 702 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Sanko Park AVM bünyesinde 9 bin 500 metrekarelik alanda hiper marketin yanında 60 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 216 ulusal ve uluslararası mağaza, 4 bin metrekarelik eğlence ve oyun alanı, 340 metrekarelik buz pisti, 14 bowling salonu, 9 sinema salonu, fitness ve SPA merkezi, fast food, kafe ve restoranlar ile bin 200 araçlık kapalı otopark bulunuyor.Ulusal ve uluslararası büyük markaların yerlerini ayırdığı Sanko Park’ın kent ekonomisine ve istihdamına canlılık getirmesi beklenirken, 2 bin 500 kişi istihdam edildi.Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, açılış nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Gaziantep’in sosyal alanda çıtasını yükseltecek bir projeye imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.‘Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ sloganını her zaman yinelediklerini kaydeden Konukoğlu, “Proje ortağımız Rönesans şirketiyle kente büyük alışveriş merkezini kazandırdık. Gaziantep halkının çocuklarıyla güvenle gezebileceği, yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunabilen alışveriş merkezimizde Türkiye’deki belirli markaları bir araya getirmekten dolayı gururluyuz. Sanko’nun ana amacı kardan önce sosyal yaşamdır. Ortağımızla çok güzel bir işbirliğine imza atarak Türkiye’nin belli başlı alışveriş merkezini yaklaşık 160 milyon dolar para harcayarak, çalışanların gece-gündüz demeden 24 saat çalışması sonucu göz nuruyla meydana getirilmiştir” dedi.Konukoğlu, Sankopark’ta uluslararası markaların yanında ulusal ve konsepte uygun marka olmuş yerel firmalara da yer verdiklerini kaydetti.Proje ortaklarından Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da, “Sanko ailesi, bütün yeni projelerimizde, yeni fikirlerimize çok büyük destek verdi, önümüzü açtı. Böylelikle birçok yapılmamış projeyi hayata geçirme imkânı bulduk. Sankopark’ta ilk defa farklı bir projeye imza attık. 4 kattan oluşan alışveriş merkezinin her katında ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde ayrı bir iklim oluşturuldu. 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği bu proje Türkiye’nin bu zor dönemlerinde sadece Gaziantep’e değil, tüm Türkiye’ye yönelik büyük moral kaynağı oldu” diye konuştu.Alışveriş Merkezi bünyesindeki 340 metrekarelik buz pistinde Dünya Buz Pateni Şampiyonluğu bulunan Rus grubun yaptığı dans büyük alkış aldı. Grup üyelerinin danslarını vatandaşlar büyük ilgiyle izledi.Sankopark AVM’de bulunan FLO Mağazası’nın açılışı nedeniyle bayan ayakkabıları 9.95 - 19.95 TL, çocuk ayakkabıları 1 - 9.95 TL, erkek ve spor ayakkabıları ise 19.95 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ucuz ayakkabı almak için mağazaya akın eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Mağaza çalışanları talepleri karşılamakta güçlük çekerken, kısa sürede mağazadaki indirimli ürünler tükendi. Pek çok vatandaş numarasına bile bakmadan aldığı kucak dolusu ayakkabıyla kasanın yolunu tuttu. Bunun üzerine görevliler sınırlı sayıda olan ayakkabıların tükenmesinin ardından mağazanın kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Kepenklerin kapatılmasıyla ellerinde ayakkabı kutuları olan vatandaşlar içerde kalırken, yeni gelenler ise içeriye giremedi.