1 lira için metrelerce yerde sürüklediler

Mersin’de motosikletli kapkaççılar, çantasını aldıkları 28 yaşındaki Nesibe Tömük’ü metrelerce yerlerde sürükledi.



Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olaydan yaralı kurtulan Tömük’ün çantasında sadece 1 TL olduğu anlaşıldı.



Aynı mahalledeki bir sağlık ocağında sözleşmeli memur olarak çalışan Nesibe Tömük, iş çıkışı Halkkent Mahallesi’ndeki evine dönerken motosikletli 2 kapkaççının saldırısına uğradı. Ara sokakta takip ettikleri genç kızın kolundaki çantayı almaya çalışan kapkaççılar, çantayı bırakmak istemeyen Nesibe Tömük’ü, ana caddeye kadar sürükledi. Kapkaççılar, yaklaşık 10 metre sürükledikleri genç kızın çantasını alarak kaçarken, Nesibe Tömük, araç trafiğinin yoğun olduğu caddenin ortasına yığılıp kaldı. Yaralanan Tömük, çevredekilerin yardımıyla yol kenarına alınırken, daha sonra Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen saldırıdan yaralı kurtulan Tömük, çantasında sadece 1 TL minibüs parası ile maaş kartının bulunduğunu söyledi. Tömük, benzer olayları televizyonda izlerken bir gün aynı şeyin başına gelebileceği endişesini hep taşıdığını kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.



