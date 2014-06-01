1. Lige yükselen son takım belli oldu

PTT 1. Lig'e yükselen son takım Alanyaspor oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bugün oynanan Spor Toto 2. Lig play-of final maçında rakibi Hatayspor'u golsüz tamamlanan karşılaşmanın penaltı atışlarında 4-3 mağlup eden Alanyaspor PTT 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 2.L ig Beyaz grup'ta Giresunspor, Kırmızı grupta ise Altınordu A.Ş. normal sezon maçlarını birinci sırada tamamlayarak PTT 1.Lig'e yükselmişti.

Maçtan ayrıntılar şöyle:

STAT: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı



HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Kemal Yılmaz (xxx)



HATAYSPOR: Fatih (xx)- Mehmet Ayaz(xx), Hasan (xxx)(Dk.100 Soner xx), Ömer (xx), Gökhan (xxx)(Dk.89 Güney xx), Özgür (xx), İbrahim (xxx), Barış (xx)(Dk.94 Serkan xx), Emre (xx), Mehmet Enes (xx), Halil (xx)



ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Türker (xxx), Koray (xxx), Kerem (xx), Efecan (xxx), Emre (xxx),Timuçin (xx)(Dk.64 Şamil xx), Burak (xx)(Dk.88 Ali xx), Onur (xx)(Dk.120 Gökhan), Gökalp (xxx), Aydın (xxx)



SARI KARTLAR: Mehmet Ayaz, Emre (Hatayspor), Timuçin, Gökalp, Burak, Onur (Alanyaspor)



PENALTILAR: Halil, Emre, Soner (Hatayspor), Emre, Şamil, Gökhan, Aydın (Alanyaspor)SPOR Toto 2’nci Lig Play Off finalinde Alanyaspor ile Hatayspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmada, Hatayspor’u penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden Alanyaspor PTT 1’inci Lig’e yükseldi.



Karşılaşmanın 28’inci dakikasında ani gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına girmeye çalışan Ömer, Kerem’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan Ünver ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Haydar topu iki hamlede kontrol etti.



32’nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından kale önüne sokulan Emre topu Aydın’a kazandırdı. Bu oyuncu topa kayarak kaleye göndermeyi düşündü ancak son anda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



52’nci dakikada Hataysporlu Hasan son çizgiden içeriye ortaladı. Üstten kaleye giden topu son anda Haydar kornere çeldi.



57’nci dakikada savunmanın arkasına sarkan İbrahim kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak top kale direğini sıyırarak yandan auta gitti.



65’inci dakikada Efecan rakip ceza alanı dışında Emre’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem serbest vuruş kararı verdi. Şamil’in kullandığı serbest vuruşta Gökalp’in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.



77’nci dakikada Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşu ceza yayının gerisinden Halil kullandı. Kaleye giden topu sol üst köşeden Haydar çıkardı.



79’uncu dakikada Halil’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan İbrahim, kaleye sırtı dönük pozisyonda topuğuyla vurdu, topu kaleci Haydar sol köşeye güçlükle uzanarak topun kaleye gitmesine izin vermedi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlanınca uzatmalara geçildi.



117’nci dakikada soldan Güney ortaladı, Soner’in röveşatasında top direkten döndü. 119’uncu dakikada Soner’in pasında topla buluşan Taylan yerden vurdu top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.



Maçın 15’er dakikalık 2 uzatma devresinde de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Alanyaspor penaltı atışlarını Emre, Şamil, Gökhan ve Aydın’la gole çevirdi. Hatayspor’un gollerini Halil, Emre ve Soner kaydetti. Penaltı atışları sonunda 4-3 üstünlük sağlayan Alanyaspor PTT 1’inci Lig’e yükseldi.



Mücadeleyi Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi.



