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Spor

1. Lig'de Karşıyaka ile Manisa yenişemedi

21 Nisan 2009 01:30

Bank Asya 1. Lig'de 31. haftanın son karşılaşmasında Karşıyaka ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı.

Maçın son dakikasında Serkan ile Güven arasındaki mücadeleden sonra iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İki takımın yedek oyuncuları da sahaya girdi. Olayın yatışmasından sonra hakem Cüneyt Çakır, 2 futbolcuyu oyun dışı bıraktı.

Bu arada, Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Mustafa Adal'ın (63) maç sırasında kalp krizi geçirdiği, Adal'ın Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Serdar Diyadin xxx, Gökmen Olgaç xxx

Karşıyaka: Kerem xx, Rıdvan xx (Dk. 88 Ahmet Çağıran x), Aydın xx, Fuat xx, Ahmet Solakel xx, Timuçin xx (Dk. 61 Zafer xx), Atilla xx, Taha xx, Cihan xx, Eser xx (Dk. 84 Serkan x)

Manisaspor: Ufuk xx, Tufan xx (Dk. 78 Cenk x), Kalabane xx, Erman xx, Ferhat xx, Güven xx, Yiğit İncedemir xx, Nizamettin xx (Dk. 58 Ömer x), Muhammet Hanifi xx (Dk. 70 Yiğit Gökoğlan), Sezer xxx, Rafael xx

Goller: Dk. 74 Ferhat (Karşıyaka), Dk. 90 6 Sezer (Manisaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 90 2 Serkan (Karşıyaka), Dk. 90 2 Kalabane (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Timuçin, Dk. 86 Aydın, Dk. 90 2 Cihan (Karşıyaka), Dk. 51 Ferhat, Dk. 65 Yiğit, Dk. 90 2 Güven (Manisaspor)

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