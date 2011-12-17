T24 LogoT24 Logo
Sağlık

1 kutu kola içen 1 saat koşmalı

Kalori hesabıyla birlikte egzersiz yapılması gerektiğini gösteren ambalajların abur cubur tüketimini azalttığı ortaya kondu

17 Aralık 2011 02:00

 T24- ABD’nin John Hopkins Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalarda, kalori hesabıyla birlikte egzersiz yapılması gerektiğini gösteren ambalajların abur cubur tüketimini azalttığı ortaya kondu



Milliyet'in haberine göre, marketlerde, ortalama 250 kalori içeren asitli içecek paketleri üzerine üç ayrı uyarı konuldu. Uyarılardan birinde, asitli içeceklerin ortalama 250 kalori içerdiği, diğerinde ürünün günlük alınması gereken kalorinin yüzde 10’unu oluşturduğu, üçüncüsünde ise ürünün kalorisinin 50 dakikalık koşuya eşit olduğu yer aldı.


Sonuçta, kaloriye vurgu yapan uyarıların satışı yüzde 40 düşürdüğü, fakat kalorilerin ne kadar egzersizle yakılacağını gösteren uyarıların satışları yarı yarıya indirdiği görüldü. Araştırmaya başkanlık eden Doktor Sara Bleich, kalorilerin egzersiz karşılığını içeren ambalajların abur cubur ve asitli içecek tüketiminin azaltılmasında etkili olacağını açıkladı.


Uzmanlar, bir kutu koladaki enerjinin yaklaşık bir saat koşuyla yakılması gibi uyarıların tüm diyabeti tetiklediği bilinen ve kilo yapan ürünlerde kullanılması gerektiğini savunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24