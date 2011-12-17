1 kutu kola içen 1 saat koşmalı

T24- ABD’nin John Hopkins Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalarda, kalori hesabıyla birlikte egzersiz yapılması gerektiğini gösteren ambalajların abur cubur tüketimini azalttığı ortaya kondu





Milliyet'in haberine göre, marketlerde, ortalama 250 kalori içeren asitli içecek paketleri üzerine üç ayrı uyarı konuldu. Uyarılardan birinde, asitli içeceklerin ortalama 250 kalori içerdiği, diğerinde ürünün günlük alınması gereken kalorinin yüzde 10’unu oluşturduğu, üçüncüsünde ise ürünün kalorisinin 50 dakikalık koşuya eşit olduğu yer aldı.





Sonuçta, kaloriye vurgu yapan uyarıların satışı yüzde 40 düşürdüğü, fakat kalorilerin ne kadar egzersizle yakılacağını gösteren uyarıların satışları yarı yarıya indirdiği görüldü. Araştırmaya başkanlık eden Doktor Sara Bleich, kalorilerin egzersiz karşılığını içeren ambalajların abur cubur ve asitli içecek tüketiminin azaltılmasında etkili olacağını açıkladı.





Uzmanlar, bir kutu koladaki enerjinin yaklaşık bir saat koşuyla yakılması gibi uyarıların tüm diyabeti tetiklediği bilinen ve kilo yapan ürünlerde kullanılması gerektiğini savunuyor.

