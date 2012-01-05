T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

1 kuruşun hurdası '2 kuruş' ediyor!

Çoğu zaman para üstü olarak alınmayan ya da verilmediği için alınamayan 1 kuruşun kara borsada olduğu öne sürüldü.

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Çoğu zaman para üstü olarak alınmayan ya da verilmediği için alınamayan 1 kuruşun kara borsada olduğu öne sürüldü.



NTV’nin haberine göre bugüne kadar piyasaya 500 bin lira ederinde 50 milyon adet kuruş basıldığı buna karşılık bu parayı piyasada bulmanın zor olduğu kaydedildi.


Uzmanlar imalatı sırasında kullanılan bakır hammade nedeniyle 1 kuruşun needeyse 2 kuruşa denk gelmesi nedeniyle piyasadan toplandığını ifade ediyor.


Hedef Yatırım Danışmanlık’tan Melih Eryalçın 1 kuruşun hurda değerinin 1.92 lira olduğunu ifade ederek, “Kuruşlar piyasaya çıkınca hemen toplanıyor. Eritildiğinde yüzde 80 oranında rant sağlıyor. Diğer taraftan para üstü vermeyenlerden vergilendirilmeyen kazanç sağlıyor” dedi.


Vatandaş ise genelde değersiz gördüğü veya para üstü olarak verilmeyen 1 kuruşları almadığı zaman sorgulamıyor.


Bilindiği gibi, 1 Ocak 2005 tarihinde paradan altı sıfır atılmış, sonrasında banknot ve madeni paralar tedavüle çıkarılmıştı. 1 kuruşta Kardelen Çiçeği motifi bulunuyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24