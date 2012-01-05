1 kuruşun hurdası '2 kuruş' ediyor!

T24 - Çoğu zaman para üstü olarak alınmayan ya da verilmediği için alınamayan 1 kuruşun kara borsada olduğu öne sürüldü.





NTV’nin haberine göre bugüne kadar piyasaya 500 bin lira ederinde 50 milyon adet kuruş basıldığı buna karşılık bu parayı piyasada bulmanın zor olduğu kaydedildi.



Uzmanlar imalatı sırasında kullanılan bakır hammade nedeniyle 1 kuruşun needeyse 2 kuruşa denk gelmesi nedeniyle piyasadan toplandığını ifade ediyor.



Hedef Yatırım Danışmanlık’tan Melih Eryalçın 1 kuruşun hurda değerinin 1.92 lira olduğunu ifade ederek, “Kuruşlar piyasaya çıkınca hemen toplanıyor. Eritildiğinde yüzde 80 oranında rant sağlıyor. Diğer taraftan para üstü vermeyenlerden vergilendirilmeyen kazanç sağlıyor” dedi.



Vatandaş ise genelde değersiz gördüğü veya para üstü olarak verilmeyen 1 kuruşları almadığı zaman sorgulamıyor.



Bilindiği gibi, 1 Ocak 2005 tarihinde paradan altı sıfır atılmış, sonrasında banknot ve madeni paralar tedavüle çıkarılmıştı. 1 kuruşta Kardelen Çiçeği motifi bulunuyor.





