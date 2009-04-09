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Yaşam

1 kişiye 6.4 milyon TL

Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları; 26, 41, 42, 46, 47 ve 49 olarak belirlendi. 6 bilen bir kişi, 6 milyon 385 bin 465 TL 60 Kr ikramiye kazandı.

09 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Haftanın kazandıran numaraları; 26, 41, 42, 46, 47 ve 49 olarak belirlendi. 6 bilen bir kişi, 6 milyon 385 bin 465 TL 60 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 7 bin 86 TL 80'er Kr, 4 bilen 4 bin 403 kişi 112 TL 65'er Kr, 3 bilen 104 bin 388 kişi de 7 TL 80'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kağıthane'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 8 milyon 156 bin 331 TL 99 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 125 bin 43 TL 36 Kr, KDV olarak 1 milyon 404 bin 419 TL 3 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 787 bin 53 TL 10 Kr aktarılacak.

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