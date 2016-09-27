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Yaşam

1 kişinin ölümüne sebep olan kazayı yapan taksicinin ifadesi: Diyetteyim

Taksi, kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra bir işyerine girerek durdu

27 Eylül 2016 13:41

Iğdır'da taksici Taner A., direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, taksi şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Taksici, ifadesinde “Zayıflamak için diyet yapıyorum. Birden gözlerim karardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

DHA’nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde İbrahim Bozyel Caddesinde meydana geldi. Taner A. yönetimindeki 76 T 0119 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Taksi, kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra bir işyerine girerek durdu. Kazada, sürücü Taner A. ile birlikte çarptığı 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 48 yaşındaki Turhan Önal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte diğer yayaların tedavisi sürüyor. 

Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, sürücüsü Taner A., polise verdiği ifadede, "Zayıflamak için diyet yapıyorum. Birden gözlerim karardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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