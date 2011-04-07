-1 KİŞİ 555 BİN 863 LİRA KAZANDI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 555 bin 863 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. 512. haftanın kazandıran numaraları 01, 08, 14, 23, 34 + 11 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 2 bin 417 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 252 kişi 220 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 216 kişi 12 lira 95'er kuruş, 3 bilen 98 bin 49 kişi 2 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 36 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 234 bin 704 kişi 2 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Hatay Samandağ'da yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 852 bin 876 lira 52 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 111 bin 725 lira 91 kuruş, KDV olarak 738 bin 131 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 411 bin 750 lira 34 kuruş aktarılacak.