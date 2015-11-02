7 Haziran'dan 1 Kasım'a hangi parti ne kadar oy artırdı, ne kadar oy kaybetti?

7 Haziran'da yapılan milletvekili seçiminde 18 milyon 864 bin oyla yüzde 40.86 oranında oy alan AKP, 1 Kasım seçiminde büyük bir sıçrama yaparak aldığı oy sayısını 23.2 milyona çıkardı. Umduğunu bulamasa da 7 Haziran'a göre oylarını arttıran diğer parti ise CHP oldu. CHP 7 Haziran'a göre oylarını yaklaşık 450 bin arttırdı. 1 Kasım’da ise MHP yaklaşık 1.9 milyon oy kaybıyla yüzde 12’ye geriledi. Bu kayıp, MHP’nin Meclis’teki sandalye sayısını da 80’den 41’e düşürdü. Gelen sandık sonuçlarına göre zaman zaman baraj sorunu da yaşayan HDP, 5 milyon oyla yüzde 10,6’da kaldı.

1 Kasım milletvekili seçiminde en büyük sürpriz AKP’den geldi. 7 Haziran’da çıkan koalisyon tablosunun aksine bu kez AKP rahat bir şekilde tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişti. 7 Haziran ve 1 Kasım karşılaştırmalarına göre partilerin Türkiye geneli performansları şu şekilde gerçekleşti.

AKP

Tüm anket şirketlerini ters köşe yapan sonuçlara göre AKP oylarını yaklaşık yüzde 8.5 arttırdı. 1 Kasım’da (sayılan oyların yüzde 98’ine göre) oy oranını yüzde 49’a çıkartan AKP, 47 milyon geçerli oyun 23.2 milyonunu aldı. 7 Haziran’da yüzde 40.8 oy oranına ulaşan AKP’nin aldığı oy sayısı ise 18.86 milyondu. AKP bu sonuçlara göre milletvekili sayısını 56 arttırarak, 258’den 314’e çıkardı.

CHP

7 Haziran’a göre oylarını arttıran bir diğer parti CHP oldu. 7 Haziran’da 11 milyon 518 bin oyla yüzde 24.94 oy alan CHP, Meclis’e 132 milletvekili gönderdi. Bu seçimde yüzde 30 oy hedefi koyan 11 milyon 987 bin seçmenin oyuyla yaklaşık CHP 25.6 oy oranına ulaştı. Meclis’teki sandalye sayısını 2 arttıran CHP, 134 milletvekili çıkardı.

MHP

7 Haziran seçimine göre en büyük seçmen kaybını MHP yaşadı. Haziranda 7.5 milyon oy alan MHP, yüzde 16.2 oy oranıyla 80 milletvekilliği kazanmıştı. 1 Kasım’da ise MHP yaklaşık 1.9 milyon oy kaybıyla yüzde 12’ye geriledi. Bu kayıp, MHP’nin Meclis’teki sandalye sayısını da 80’den 41’e düşürdü.

HDP

1 Kasım’da umduğunu bulamayan bir diğer parti de HDP oldu. Gelen sandık sonuçlarına göre zaman zaman baraj sorunu da yaşayan HDP, 5 milyon oyla yüzde 10,6’da kaldı. HDP’nin milletvekili sayısı ise 61 olarak gerçekleşti. HDP, 7 Haziran’da 6 milyon seçmenin oyuyla Meclis’e 80 milletvekli göndermişti.