1 Kasım’da seçim sonuçları neden hızlı açıklandı?

1 Kasım seçimlerinde AKP’nin aldığı oy oranın yanı sıra oylar 7 Haziran’a göre daha hızlı sayıldı ve sonuçlar hızlı bir şekilde açıklandı. Bu durum özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bu sorunun cevabını, oy kullanma işleminin Doğu ve Batı’da farklı saatlerde bitmesine ve bu seçimde 7 Haziran’dan daha az partinin seçime girmesi olarak açıkladı.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’ya konuşan Mehmet Hadimi Yakupoğlu oyların erken sayılmasının sebebini madde madde şöyle açıkladı:

“Doğu ile Batı’da sandıkların kapanmasındaki saat farkı”

Seçim sonuçlarının çok hızlı gelmesinin en büyük gerekçelerinden biri, sandıkların doğu ve batı illerinde farklı saatlerde kapanması oldu. 7 Haziran'da, mevsim nedeniyle gece ve gündüz saatlerinin birbirine hemen hemen eşit olması nedeniyle, tüm Türkiye'de sandıkların 17.00'de kapandığını hatırlatan Yakupoğlu, "Batı'da 17.00'de sandıklar kapandığında, sandıkları 16.00'da kapatmış olan sandık kurulları sayımı pek çok yerde bitirmişti" diye konuştu.



“7 Haziran’a göre 6 parti seçime girmedi”





Yakupoğlu, oyların çabuk sayılmasının bir başka gerekçesini ise, 1 Kasım seçimlerine katılan siyasi parti sayısının, 7 Haziran'a göre daha az olması olarak açıkladı. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "7 Haziran'da 22 siyasi parti seçimlere katılmıştı. Oysa bu rakam, 1 Kasım seçimlerinde 16 oldu. Bu da oyların sayımını da, sisteme girişini de hızlandırdı" dedi.



Ayrıca bağımsız aday sayısının da daha az olduğuna dikkat çeken Yakupoğlu, 7 Haziran’da 161 bağımsız adayın olduğunu söyledi. Yakupoğlu, "Mesela İstanbul seçim bölgelerinde o kadar çok bağımsız ada vardı ki, oy pusulasında bağımsızlar için alt kısımda yer açmak zorunda kaldık. Oysa 1 Kasım seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da seçim bölgelerinde sadece 2'şer bağımsız aday vardı. Sadece Urfa'da bağımsız aday sayısı 3 oldu. Bu da oy sayımını kolaylaştırdı" diye konuştu.

“Geçersiz oy tartışması daha az yaşandı”

Yakupoğlu, bağımsız aday sayısının az olması nedeniyle oy pusulasında 7 Haziran'da, siyasi partilere ayrılan yerin altında yer alan bağımsızların, bu kez partilerle aynı sıraya yazılmalarının da, 1 Kasım seçimlerinin oy sayımını hızlandırdığına dikkat çekti. İstanbul'da 7 Haziran'da, siyasi partilere ayrılan kutucukların alt kısmında bağımsız adayların isim ve kutucuklarının yer alması nedeniyle, sandıklarda geçersiz oy tartışmalarının

yoğun şekilde yaşandığına dikkat çeken Yakupoğlu, "bu sefer pusulada öne partiler, ardından bağımsızlar aynı sırada yer aldı. Bu nedenle geçersiz oy sayısı da düştü. Sandıklarda da sayım sırasında geçersiz oy tartışması pek yaşanmadı" dedi.





“Hem YSK, hem de siyasi partiler seçim altyapılarını güçlendirdi”



Yakupoğlu, her seçim sonunda siyasi partilerin bilişim uzmanları ile YSK'nın seçmen kütüğü ve bilişim uzmanlarının toplantı yaptıklarını, seçim bilişim sisteminde (SEÇSİS) aksaklıkları ya da yavaşlıkları ele aldıklarını söyledi. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "her seçim sonrasında sistem biraz daha iyi işler hale geliyor. Daha sağlıklı çalışıyor. Hem YSK, hem de siyasi partiler bilişim altyapılarını gözden geçirip, iyileştiriyorlar. Son dönemde yaptığımız üst üste seçimler de, altyapıların geliştirilmesine büyük katkı sağladı" dedi.



“Sandık başlarında sorun yaşanmadı”

Son olarak 1 Kasım'da sonuçların hızlı sayılmasının bir başka gerekçesini ise Yakupoğlu, Türkiye çapında sandık başında büyük sorunlar yaşanmaması olarak açıkladı. Yakupoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Sandık başlarında sorun olmadı. Kurulamayan sandık kurulu olmadı. Bu nedenle de sayım işlemi çok hızlı gerçekleşti.”