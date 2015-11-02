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1 Kasım'da hangi ülkede, hangi parti birinci çıktı?

AKP yurt dışı oylarının yüzde 56,22'sini aldı

02 Kasım 2015 20:11

1 Kasım seçimleri için yurt dışında bulunan 2 milyon 899 bin 59 seçmen için 54 ülke ve 113 temsilcilikte oluşturulan sandıklarda, yaklaşık 1 milyon 160 bin 38 oy kullandı. Yurtdışı oylarının yüzde 56,22'sini AK Parti, yüzde 18,20'sini HDP, yüzde 16,38'ini CHP ve yüzde 7,12'sini MHP alırken, diğer partilerin aldığı oy oranı ise yüzde 2,08 oldu. Yurt dışı oylarının dağıtılmasıyla Manisa'da MHP'ye ait bir milletvekilliği AKP'ye geçti.

 

AKP 25 ülkede birinci

 

AKP Türkiye'de gösterdiği başarıyı yurt dışı seçmen nezdinde de tekrarladı. AKP, aralarında Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan ve Azerbaycan bulunan 25 ülkede sandıktan birinci parti olarak çıktı. 

 

Kuveyt, Katar ve Umman'da CHP ilk sırada

 

CHP ise Türk seçmenlerin oy kullandığı 20 ülkede birinci parti oldu. CHP'nin birinci olduğu ülkeler arasında  Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, İsrail ve Çin'in bulunması dikkat çekti.

 

Japonya'da tercih HDP

 

HDP 9 ülkede birinci parti olmayı başardı. HDP İngiltere, Japonya ve Ukrayna'da seçmenin ilk tercihi oldu.

 

MHP listede yok

 

MHP, 54 ülke arasında hiçbir ülkede en çok oyu alan parti olamadı.

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