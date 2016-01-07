1 Kasım'da AKP'den aday gösterilmeyen Hüseyin Yayman'ın yeni görevi belli oldu

7 Haziran'da milletvekili seçilen ancak 1 Kasım'da aday gösterilmeyen Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na getirildi.

Adalet ile Kültür ve Turizm bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakan Yardımcılığı'na Bilal Uçar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hüseyin Yayman getirildi. 7 Haziran'da İstanbul'dan milletvekili seçilen Yayman, 1 Kasım'da yapılan seçimde ise liste dışı kalan isimlerden olmuştu. Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Bilal Uçar da 7 Haziran'da vekil seçilmiş, 1 Kasım'da ise aday gösterilmemişti.