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1 Kasım'da AKP'den aday gösterilmeyen Hüseyin Yayman'ın yeni görevi belli oldu

Adalet ile Kültür ve Turizm bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

07 Ocak 2016 12:17

7 Haziran'da milletvekili seçilen ancak 1 Kasım'da aday gösterilmeyen Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na getirildi.

Adalet ile Kültür ve Turizm bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakan Yardımcılığı'na Bilal Uçar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hüseyin Yayman getirildi. 7 Haziran'da İstanbul'dan  milletvekili seçilen Yayman, 1 Kasım'da yapılan seçimde ise liste dışı kalan isimlerden olmuştu. Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Bilal Uçar da 7 Haziran'da vekil seçilmiş, 1 Kasım'da ise aday gösterilmemişti.

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