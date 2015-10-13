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1 Kasım seçimi için yurt dışı seçmenlerin yüzde 4.24'ü oy kullandı

Yurt dışı seçmeninin yüzde 4.24'ü 123 bin 7 kişiye denk geliyor

13 Ekim 2015 15:42

1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 8 Ekim'den bugüne 123 bin 7 seçmen sandık başına gitti. Bu rakam yurt dışındaki 2 milyon 898 bin 960 seçmenin yüzde 4,24'üne karşılık geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 29 temsilciliğinde oy kullanma süreci devam ediyor. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde 100 bin 945, gümrük kapılarında ise 22 bin 62 seçmen oy kullandı. Türkiye'nin dış temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 123 bin 7 seçmen oy kullanırken, bu sayı yurt dışında bulunan 2 milyon 898 bin 960 seçmenin yüzde 4,24'üne karşılık geliyor.

Almanya'da 13 temsilcilikte oy veriliyor

Bugüne kadar 73 bin 540 Türk seçmenin sandık başına gittiği Almanya, yurt dışında en çok oy kullanılan ülke oldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, farklı tarihlerde başlayarak 54 ülkedeki  113 temsilcilikte 25 Ekim'e kadar oy kullanacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 1 Kasım'a kadar sürecek. Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabileceği ülkelerden Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da 4, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran, Kazakistan'da 3 temsilcilikte oy verilebilecek.

 

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