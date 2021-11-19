1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binada büyük bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada, binanın büyük bir kısmı yıkıldı. Enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğu ile babası hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan birinin durumu ağır. Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Apartman sakini konuştu: Deprem gibi bina sallandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın görgü şahidi ve apartman sakini Yasin Murat, “Evin içindeydim. Biran deprem oluyor zannettik. 5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum ne oldu diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize binayı başlatın dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep” diye konuştu.

Patlama esnasında evin içinde olduklarını ifade eden Murat, “Ben patlama olan evdeydim. Boşaltın dediler. Ben kapıyı açamadım. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Balkondan polislerin sesi geldi. Yardım istedim kapı açılmıyor diye. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk. Binada başka insanlarda vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Polisler boşaltın dediler ama biz çıkmadık evden kapı üzerimize kitlendi. Ailem başka yerde kalıyor şuan ben buradayım. Komşularla aram iyiydi. Öğleyin kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş çocuklardan. Anneleri hamileydi. Bir de oğulları vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba” dedi.

Ankara’daki patlamanın etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı: