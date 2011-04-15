-1 HAZİRAN'DA 30 BİN KADROLU ÖĞRETMEN ATANACAK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Haziran 2011 tarihinde 30 bin kadrolu öğretmen atayacak. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSSP10 sonuçlarına göre ilk atama, hizmet süresine göre açıktan atama, kurumlar arası yeniden atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama, kurum içi ilk atama ile milli sporcuların Beden Eğitimi alanına sınavsız atama çeşitlerine göre toplam 30 bin kadro ataması yapılacak. Atama için başvurular 12-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacak. Uygulanacak usul ve esaslar ile atama yapılacak alanlar, alan bazında taban puanlar, atama çeşitlerine göre alan ve iller bazında kontenjanlar, iletişim adresleri gibi bilgilerin yer alacağı ''Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'', gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra 11 Mayıs 2011 tarihine kadar Bakanlığın ''http://personel.meb.gov.tr'' adresinde yayımlanacak. Atama işlemi, 1 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilecek, atananlar ise 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve başlayabilecek.