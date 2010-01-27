1 günde 18 bin kişiye kötü haber

T24- ABD’li perakende devi Wal-Mart sahip olduğu Sam’s Club mağazalarından 11 bin 500 kişiyi, kârı yüzde 92 düşen Ericsson 6 bin 500 kişiyi çıkarıyor.



“Küresel ekonomik krizden çıkış başladı mı, başlamadı mı” tartışmaları yapılırken, dev şirketler yeniden işçi çıkarmaya başladı. 400 milyar doları aşan cirosuyla dünyanın en büyük perakende zinciri olan ABD’li Wal-Mart, çatısı altında faaliyet gösteren Sam’s Club mağazalarından 11 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Wal-Mart Başkanı ve CEO’su Brian Cornell, işten çıkarmaların çoğunluğunun, ürün tanıtımı ve pazarlama biriminde çalışanlardan oluşacağını söyledi.



Sam’s Club’ın 600 mağazada 110 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin son çeyrek geliri yüzde 1 düşerek 11.55 milyar dolara gerilemişti.



Dün ikinci işten çıkarma haberi İsveç’ten geldi. 2009’un dördüncü çeyreğinde kârı yüzde 92 oranında gerileyen telekom devi Ericsson, 6 bin 500 kişinin işine son vereceğini açıkladı. Ericsson yılın son çeyreğinde 30.7 milyon euro kâr elde ederken, bu rakam 2008’in aynı döneminde 381.3 milyon euroydu.



New York’ta işsizlik 26 yılın zirvesinde



ABD’de, işsizlik sorunu büyüyor. Aralık ayı itibarıyla 43 eyalette işsizlik oranları artarken, geçen ay 600 bin, genelde de 6 milyon ABD’linin iş bulma umudunu kaybettiği belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre, New Jersey’de işsizlik oranı son 33 yılın en yüksek oranı olan yüzde 10.1’e, New York’ta da 26 yılın en yüksek değeri olan yüzde 9’a ulaştı. ABD’de işsizlik oranının yüzde 10 olduğu açıklanmıştı. Analistler, kriz öncesindeki yüzde 5’in altındaki seviyelere, 6 yıl geri dönülemeyeceği öngörüsünde bulundu.





Gates: Toparlanma yıllar sürer







Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD ekonomisinin toparlanmasının yıllar alabileceğini söyledi. Dünyanın en zengin adamı Gates, federal bütçeyi dengeleyebilmek için vergilerin artırılmak zorunda kalınabileceğini ifade etti.