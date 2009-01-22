1 günde 17 bin 150 kişi işsiz

1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel finansal kriz nedeniyle işsiz kalanların sayısı her geçen gün artıyor. Sadece bugün Warner Bros 800, Clear Channel bin 850, Bose 1000, BHP Billiton 6 bin, TT Electronics 700, Audi bin 600 ve Eaton 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Cinotti, işten çıkarmaların, imalat gibi "seçilmiş alanlarda" yaşanacağını, özellikle de şirketin Framingham merkezinde olacağını söyledi. Cinotti, detay vermedi. Şirket, yıllık 2 milyar dolar satış bekliyor.



BHP Billiton'dan 6 bin kişi...



Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Billiton, bugün yaptığı açıklamada, küresel ekonomik krizin maden cevherlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle 6 bin kadar personeli işten çıkaracağını açıkladı.



Audi'den bin 600 kişi...



Macaristan'ın Györ şehrinde faaliyet gösteren ve 2008 yılı içinde 60 bin Audi TTL ve Audi A3 otomobili üreten Audi Macaristan'ın, yaklaşık 6 bin kişi olan çalışan sayısında yüzde 25'lik bir indirime gidecek.



Eaton'dan 5 bin 200 kişi...



ABD'li sanayi malzemeleri üreticisi Eaton firması, 5 bin 200 kişiyi daha işten çıkarıyor.



Şirketin sözcüsü Kelly Jasko, The Plain Dealer gazetesine yaptığı açıklamada, işten çıkarılanların ücretlerinin bu ay sonuna kadar ödeneceğini bildirdi. Şirket,n işten çıkarmaları dünden itibaren çalışanlarına bildirmeye başladı.



Küresel ekonomik krizin, araba ve kamyon şanzımanından elektrik sigortasına kadar çeşitli sanayi malzemeleri üreten şirketin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle Eaton, geçen yıl 3 bin 400 çalışanının işine son vermişti.



Eaton, dünya çapında 80 bin kadar kişiye istihdam sağlıyor. Geçen yıl aralık ayı ortasında kar tahminini düşüren şirket, bu yıl maliyetlerini 125 milyon dolar azaltmayı amaçlıyor.



Bell Canada, bin 500 kişiye cazip emeklilik öneriyor



Kanadanın en büyük telekom şirketi Bell Canada, bin 500 kişiye cazip emeklilik teklif etti.



Emekliliği teşvik eden öneriler, İletişim, Enerji ve Matbaa Çalışanları Sendikası'na üye işçilere teklif edildi.



41 binden fazla çalışanı olan Bell Canada, emeklilik teklifinin erken emeklilik olmadığını, bu yıl ve 2010'da emekli olmaya uygun kişilere önerildiğini kaydetti.

