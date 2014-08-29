'1 Eylül'de Öcalan'ın videolu mesajı yayınlanmayacak'

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın daha önce ilan edildiği gibi Dünya Barış Günü’nde videolu bir mesajının yayınlanmayacağını yazdı. Çakırözer, “MİT ve HDP’lilerin İmralı’yla yaptıkları görüşmeleri yakından izleyen bir HDP kaynağı, bazı haberlerde ileri sürüldüğü gibi 1 Eylül’de Öcalan’ın örgüte somut çağrıda bulunan görüntülü bir mesaj yayımlamasının gündemde olmadığını açıkladı” dedi.

Çakırözer, Öcalan’ın yeni kabinede koltuklara kimlerin oturacağı ve çözüm süreci konusunda nasıl bir tavır takınacaklarını görmek istediğini yazdı.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (29 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “1 Eylül’de barış çağrısı yok” başlıklı yazısı şöyle:

‘1 Eylül’de barış çağrısı yok’

İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekmekte olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde vereceği ileri sürülen görüntülü mesaj, Ankara’da çözüm sürecinin geleceği açısından büyük öneme sahip bir adım olarak değerlendiriliyordu. Ancak dün başkentte yaşanan yeni cumhurbaşkanı, yeni hükümet trafiğini izlerken 1 Eylül’de böyle görüntülü bir mesaj yayımlanmasının gündemde olmadığı bilgisine ulaşınca oldukça şaşırdık.

MİT ve HDP’lilerin İmralı’yla yaptıkları görüşmeleri yakından izleyen bir HDP kaynağı, bazı haberlerde ileri sürüldüğü gibi 1 Eylül’de Öcalan’ın örgüte somut çağrıda bulunan görüntülü bir mesaj yayımlamasının gündemde olmadığını açıkladı.

Eylül sonuna kadar süre

Hükümetten, sorunun çözümüne ilişkin başlatılacak müzakereler için bir mutabakat bekleyen Abdullah Öcalan’ın 30 Eylül’e kadar süre istediği öğrenildi. Ancak bu konuda hükümet tarafında kararın verilebilmesi için öncelikle yeni kabinenin oluşması gerekiyor. Bugün açıklanacak yeni hükümet ancak 6 Eylül’de güven oylaması alabilecek. Öcalan’ın biraz da bu yüzden, kurulacak yeni hükümetin çözüm süreci ve başlatılacak müzakerelere ilişkin net tavrını görmeden bağlayıcı bir mesaj vermekten kaçındığı belirtiliyor. HDP’liler, Öcalan’ın bu kararıyla hükümete de 30 Eylül’e kadar süre verdiği değerlendirmesini yapıyor. Öcalan’ın bu süre içinde hükümetten “İzleme Kurulu”nun oluşturulması ve müzakere heyetlerinin belirlenmesi adımlarını atmasını istediği ifade ediliyor.

Önce yeni kabineyi görecek

Çözüm sürecinin geleceği açısından bugün açıklanacak kabinede bazı isimlerin olması ya da olmaması kritik önem taşıyacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay sürecin mimarlarından. Bu görevine devam edip etmeyeceği bugün belli olacak. Etmezse yerine Yalçın Akdoğan’ın gelmesi gündemde. MİT Müsteşarı Hakan Fidan görevinde de kalsa, kulislerde iddia edildiği gibi Dışişleri Bakanı da olsa süreçteki rolünün devam etmesi kaçınılmaz. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise yerini koruyacak. Ancak Öcalan’ın yine de bu koltuklara kimlerin oturacağı ve çözüm süreci konusunda nasıl bir tavır takınacaklarını görmek istediği anlaşılıyor.

İmralı ziyareti bekliyor

Hem yeni kabine trafiği hem de Güneydoğu Anadolu’da yeniden tırmanan PKK saldırıları nedeniyle HDP/BDP heyetinin 1 Eylül öncesinde İmralı’ya yapmak istediği ziyaretinin de “bekletildiği” ileri sürülüyor.

Mutlak ateşkes mesajı

Hükümetin yeni müzakere yapısı konusunda uzlaşma sağlaması halinde, Öcalan’ın vereceği barış mesajında PKK’ye “sınır dışına çıkma ve mutlak ateşkes” çağrısı yapması bekleniyor. Eğer taraflar arasında mutabakat sağlarsa Öcalan bu çağrısını birkaç hafta içinde yapabilir. Mutabakat sağlanması ve kamuoyuna mesaj verilmesi noktasına gelindiğinde Öcalan’ın görüntülü mesajının çekiminin adaya düzenli olarak gitmekte olan HDP heyeti tarafından yapılması da gündeme gelebilecek.

Kandil’den olumlu yanıt

Öte yandan PKK’nin dağdaki silahlı kanadının, bundan sonraki süreçte hükümet ile oluşturulacak yeni müzakere mekanizması konusunda Öcalan’a tam destek verdiği öğrenildi. Örgütün, Kandil’e giden HDP heyetine, “Öcalan liderimiz. Alacağı kararın arkasında olacağız” mesajı ilettikleri belirtildi.