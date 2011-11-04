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1. Ergenekon davasında tahliye!

Birinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Birinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Kuvayi Milliye 1919 Derneği yöneticisi Hüseyin Görüm'ün tahliyesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararları açıkladı. 



Buna göre mahkeme heyeti, taleplerin celse arasında karara bağlanmasına hükmederek, tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz'ın avukatı Hüseyin Buzoğlu hakkında, duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mahkeme, dosya kapsamı, delil durumu ve yattığı süreyi dikkate alarak, yaklaşık 4 yıldır tutuklu olarak yargılanan Kuvayi Milliye 1919 Derneği yöneticisi Hüseyin Görüm'ün tahliyesini kararlaştırdı.

Görüm hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Aralık 2011'e erteledi.

Hüseyin Görüm, duruşmalarda sarf ettiği dini içerikli sözler nedeniyle "İmam Hüseyin" olarak anılıyordu.


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