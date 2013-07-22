1 El Nusra liderine karşılık 400 Kürt serbest bırakıldı

Suriye'nin kuzeyinde çatışan PYD ve El Nusra Cephesi arasında esir değişimi yapıldı. Bir El Nusra liderine karşılık, 400 Kürt serbest bırakıldı.



PYD güçleri, "Irak ve Suriye İslam Devleti Emiri" Ebu Musab'ı serbest bırakma karşılığında El Nusra cephesinden kaçırdığı yaklaşık 400 Kürt'ü bırakmasını istedi.

Musab'ın serbest kalması ile Kürt rehineler de çevredeki Kürt köylerine sığındı.

Suriye'de ordunun muhaliflere yönelik operasyonuysa sürüyor.

Ordunun hedefinde bir kez daha kıyı kesimindeki Banyas vardı.

Suriyeli insan hakları örgütleri, Sünnilerin yaşadığı Beyda köyünde aynı aileden 13 kişinin yakılarak öldürüldüğünü duyurdu.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtiliyor.

Başkent Şam kırsalındaki Adra da ordunun hedefindeydi.

Suriye askerlerinin 40'tan fazla muhalifi öldürdüğü belirtiliyor.

Muhaliflere silah temini için kilit önem taşıyan bölgede Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad güçlerinin kontrolü sağladığı aktarılıyor.