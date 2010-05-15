'1. Dünya Savaşı'ndan bu yana derin kriz'

T24 - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa ekonomisinin 2. Dünya Savaşı'ndan, hatta 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik krizi yaşadığını söyledi.





Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada Trichet, ekonomik krizin başladığı 2008 yılından bu yana çok dramatik anlar yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirtti.





Trichet, Avrupa ekonomisinin şüphesiz 2. Dünya Savaşı'ndan belki de 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana en güç dönemini yaşadığını kaydetti.