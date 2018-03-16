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1 dolarda kokain kalıntısı çıktı, 'FETÖ'den aklandı

Alaattin Çakıcı'nın avukatı İnce, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Orgeneral Akın Öztürk'ü yumruklamıştı

16 Mart 2018 11:06

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi nedeniyle tutuklu olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk’ü ziyaret ettiği Sincan Cezaevi’nde darp eden Alaattin Çakıcı’nın avukatı Mehmet Sinan İnce hakkında, evinden çıkan “1 Dolar” nedeniyle yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Avukat İnce, tutuklanmadan önce ifadesinde “1 Dolarlık banknotu eskiden kokain içmek için kullanırdım” dedi. Yapılan incelemede banknotta kokain kalıntısı bulununca İnce, 35 gün sonra da tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre avukat İnce, 2 Ağustos 2016’da Sincan Cezaevi’nde Akın Öztürk’ü açık görüşte ziyaret etti. Ziyaret sırasında Öztürk’ü darp eden İnce, ayrıca “Sizin gücünüz bu vatanı yıkmaya bölmeye yetmez. Hocan denilen o aşağılık köpeğe de çok selamlarımızı ilet. Onunla da görüşeceğiz” yazılı not attı.

Öztürk, kendisini darp eden avukattan şikayetçi oldu. Bu arada savcılık, İnce’nin annesiyle yaşadığı evdeki aramada 'FETÖ’nün simgesi olarak kabul edilen 1 Dolar bulunca gözaltı kararı verdi. Hakkında 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatılan İnce, ifadesi sırasında “1 Doları uyuşturucu problemim olduğu için kokain içerken kullanıyordum. Ancak uzun süredir içmiyorum. Mümkünse banknot üzerinde kriminal inceleme yapılsın. O zaman koain artıklarına rastlanacaktır” dedi. İnce 5 Ağustos 2016’da tutuklandı. Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, banknot üzerinde kokain kalıntısı tespit edince İnce 9 Eylül 2016’da tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, kriminal raporun sanığı doğruladığını, üzerine atılı 'FETÖ' üyesi olma, örgüte yardım etme suçlarından hakkında kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak delil bulunmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık, İnce hakkında evinde bulunan mermiler nedeniyle 6136 sayılı yasaya muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçlarından dava açtı. Buna karşılık İnce hakkında Akın Öztürk’ü darp etmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmaması dikkat çekti.

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