1 dakikada 2 bebek elbisesi çalıp çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir çocuk giyim mağazasında kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki bir kadın, 2 kız çocuğu elbisesini 1 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralar tarafından görüntülenirken, dükkan sahibi Uğur Özyolcu, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

Yarhasan Mahallesi Konuk Caddesi No 87/A\'da faaliyet gösteren \'Uğur Bebe\' isimli işyerine gelen yaklaşık 50 yaşlarında bir kadın, saat 13.30\'da, işletmedeki çocuk elbiseleri reyonunda bir süre ürünleri inceledi. Kadın işyerinde yaklaşık 7 dakika durduktan sonra dükkandan ayrıldı. Kadın saat 13.46\'da işyerine tekrar gelerek, 1 dakikada çocuk giysileri reyonunda önceden gözüne kestirdiği iki kız çocuğu giysisini ceketinin içine atarak hızlı ayrıldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları ile görüntülendi.

5 KEZ DAHA HIRSIZLIK OLDU

İşyeri sahibi Uğur Özyolcu, bu yıl işyerinde 5 kez hırsızlık olduğunu söyledi. Özyolcu, şöyle konuştu:

\"Hırsızlık saatinde yine dükkanımızda yoğunluk vardı. O yoğunluğu fırsat bilen bir kadın, önceden gelip keşfini gerçekleştirdiği dükkanımıza girdi. Kadın çalışanımız da bu kadına yaklaşıyor ve ne istediğini soruyor. Kadın o sırada ürünlerle ilgilenerek \'Bakıyorum\' deyip çalışanımızı oyalıyor. Biz de o sırada başka bir müşteri ile ilgileniyorduk. Kadın, ürünleri inceledikten sonra 2-3 yaş civarında çocuk elbiselerinden iki tanesini alıyor ve pardesüsüne koyup dükkandan çıkarak uzaklaşıyor. Biz de işyerimizde yaptığımız sayım sonrasında iki ürünümüzün eksik olduğunu fark edip kameraları incelediğimizde hırsızlığı fark ediyoruz.\"

Hırsızın bulunması konusunda polise başvurduklarını ve güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiklerini ifade eden Özyolcu, \"Yetkililerin bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyorum. Çalınan ürünün maddiyatı çok önemli değil ancak manevi olarak zarar görüyoruz. Mağaza çalışanlarımız tedirgin oluyor\" diye konuştu.

Önceden de işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen Özyolcu, \"Bu yıl yaşadığım diğer hırsızlık olaylarında çalınan giysiler başkaları tarafından tekrar dükkanımıza getirilip, \'Bu ürünü sizden aldık. Çocuğuma olmadı değiştirmek istiyoruz\' denilerek geri getiriliyor. Bunların çalıntı olduğunu belirttiğimizde eşyaları bırakıp kaçıyorlar. Bunu tek benim dükkanım değil, çevremdeki işyeri sahipleri de yaşıyor. İnanıyorum ki son hırsızlık olayında da giysiler değiştirilmek üzere işyerine tekrar geri getirilecek. O zaman hırsız ortaya çıkacak\" dedi.

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