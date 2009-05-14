'1 dakika da oynatsa oynarım'

Galatasaray'ın Avustralyalı yıldız futbolcusu Harry Kewell, Ankaragücü maçının son dakikasında oyuna sokulması nedeniyle teknik direktör Bülent Korkmaz ile aralarında soğukluk olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.



Mecidiyeköy'de bulunan GS Store mağazasında imza gününe katılan Kewell, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ankaragücü maçının son dakikasında oyuna alınması konusunda yöneltilen bir soru üzerine Kewell, "Benim herhangi bir sakatlığım yok. Oynayıp oynamamam hocamızın vereceği bir karar. Ben Galatasaray takımının bir parçasıyım. Bana 1 dakika da süre verilse, son dakikada da verilse, çıkıp oynarım" dedi.



FIFA'nın internet sitesinde, futbolu Avustralya'da bırakmak istediği şeklinde yer alan ifadelerinin sorulması üzerine Harry Kewell, "Avustralyalı olmam nedeniyle, futbolu da ülkemde bırakabileceğimi belirttim. Bizim şimdi konsantre olduğumuz başka şeyler var. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için çalışıyoruz. Galatasaray ile sözleşmem de devam ettiği için, öyle bir şey söylemem yersiz olur" diye konuştu.



İmza gününe yoğun ilgi



Harry Kewell'ın imza gününe sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi oldukça fazla oldu.



İmza organizasyonu henüz başlamadan, GS Store'un bulunduğu Galatasaray Çadırı'na akın eden taraftarlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Taraftarlar, GS Store'dan aldıkları ürünleri Kewell'a imzalatma ve birlikte fotoğraf çektirme imkanı buldular.



Bu arada, imza organizasyonunun yapıldığı alanın sıcak olması, taraftarlar ve Kewell'ın sıkıntı yaşamasına neden oldu. Sıralarını kaybetmek istemeyen taraftarlar, sıcağa rağmen yerlerinden ayrılamazken, Kewell, hem imza sırasında sık sık terini silmek, hem de zaman zaman ara verip bir soyunma kabininde giysisini değiştirmek zorunda kaldı. (AA)



