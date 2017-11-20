1 cep telefonu, 1 dakika, 1 film; 13. Mobil Film Festivali, katılımcılarını bekliyor

Deniz İnceoğlu - Paris

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Mobile Film Festivali, yeni katılımcılarını bekliyor. “1 cep telefonu, 1 dakika, 1 film” ilkesi üzerine kurulu festivale, 9 Ocak 2018’e kadar www.mobilefilmfestival.com adresinden katılım başvurusu yapılabilecek.

Festival hakkında

Uluslararası online bir kısa film festivali olan Mobile Film Festivali, 2017 yılında bir ayda 11 milyon izleyici sayısına ulaştı, 62 ülkeden katılan 756 film içinden 51 film seçildi.

İstediğiniz filmi, dilediğiniz şekilde çekebilirsiniz: Tek planlı, kurgulanmış, duraksamalı canlandırma (stop-motion), özel efektli. Harici ses kayıt cihazları ya da cep telefonu aracılığıyla ses kaydı yapabilirsiniz.

Dikkat : Filmlerde kullanılan müziklerin tümü, telif hakkı bulunmayan müziklerden oluşmalıdır.

Ekonomik güçlükleri ortadan kaldırmayı ve herkese erişilebilirlik sağlamayı amaçlayan bu festivale, cep telefonuyla çekilen bir dakikalık kısa filmlerle başvurulabiliyor ve katılım herkes için ücretsiz. Her katılımcı istediği sayıda film yollayabilir. Festivalin diğer bir amacı genç yetenekleri keşfedip onları burslarla ödüllendirmek.

Burslar ve ödüller

Festival jürisi yönetmen, oyuncu ve sinema endüstrisi profesyonellerinden oluşuyor. Kazananlar şu şekilde ödüllendirilecek:

1 adet 66 000 TL değerinde, Uluslararası Büyük Ödül: Bu burs festivalin sponsoru olan BNP Paribas (TEB) bankası tarafından verilecek ve amacı deneyimli bir prodüktörle birlikte kazananın film çekimine bütçe sağlamak olacaktır.

2 adet 13 000 TL değerinde senaryo ve sahneleme ödülleri: Bu burslar CNC tarafından verilecek olup, kazananlara senaryo yazımı rezidansı sağlayacaktır.

Bu dört ödül dışında, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri, yine festival jürisi tarafından verilecektir. Jüri dışında verilen ödüller ise İzleyici ödülü, Senscritique ve Digital Jüri ödülleri olacaktır.

Festival jürisi

· Jüri başkanı, Patrice Leconte : senarist, yazar ve yönetmen ( “Ridicule”, En İyi Yönetmen dalında César ödülü, 1997 ve efsanevi fransız film serisi “Les bronzés” nin yönetmeni)

· Ruben Alves : oyuncu ve yönetmen ( “La Cage Dorée”, European Film Awards ve Alpe d’Huez festivalinde İzleyici Ödülü, 2013 ve En İyi İlk film dalında César adaylığı)

· Anne-Sophie Bion : kurgucu ( “The Artist” filminin kurgusu, 2011 ve En İyi Kurgu dalında César, BAFA ve Oscar adaylığı)

· Stéfi Celma : oyuncu ve şarkıcı (“Call my Agent!” dizisi)

· Amelle Chahbi : oyuncu, yazar ve yönetmen (“Amour sur place ou à emporter” 2014)

· Alice David : oyuncu (“Bref” dizisinde ve “Les Profs”, “Babysitting 1 & 2”, “Les Ex” filmlerinde oyuncu)

· Lola Dewaere : oyuncu (“Mince alors!”, En Çok Umut Vaad eden Kadın Oyuncu dalında César Ödülü adaylığı, 2013)

· Pascal Elbé : oyuncu, yönetmen ve senarist (“Père et Fils”, En Çok Umut Vaad eden Erkek Oyuncu dalında César Ödülü adaylığı, 2004)

· Céline Kamina : menajer (UBBA)

Mobile Film Festivalini daha iyi tanıma amaçlı birkaç film:

No Sense , Fransız Büyük Ödül, 2016

Soupe , Uluslararası Büyük Ödül, 2017

I love London , Fransız Büyük Ödül, 2017

Empathy , Özel Seçki, 2017

Detaylı bilgi için :

http://www.mobilefilmfestival.com/

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