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Sağlık

1 bardak çay kalp sağlığına iyi geliyor

Günde bir bardak siyah çay içmek kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.

22 Nisan 2009 03:00

İtalya'daki L'Aquila Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, günde bir bardak siyah çay içmenin kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Yaş ortalaması 33 olan ve 19 sağlıklı erkekten oluşan bir grupla yürütülen araştırmada, katılımcılara her biri bir hafta süren beş periyotluk sürelerde, beş farklı siyah çay miktarı verildi.

Çalışmanın başında yer alan Profesör Claudio Ferri sonuçları şöyle değerlendirdi: "Çalışmamız sayesinde damar işlevinde iyileşmenin, günlük bir fincan siyah çay tüketimiyle başladığını ve bu miktarın artırılmasının daha da etkili sonuçlar verdiğini açıkça göstermiş olduk. Aynı zamanda, siyah çay tüketiminin kan basıncını düşürdüğü ve damar sertliğini azaltarak kan damarlarının elastik kapasitesinin arttığını gözlemledik. Tek bir fincan normal siyah çay ile başlayan koruyucu sonuçlar, siyah çayın her gün çay içen kişilerde kalp ve damarlar üzerinde nasıl etkili olacağına işaret etmektedir."

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