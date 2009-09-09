1 aylık programla metabolizmanızı hızlandırın

Ayna karşısına geçince 'Uyuyan Güzel' masalındaki kötü kraliçe gibi hissetmemek için kollan sıvayın; sizin için hazırladığımız beslenme ve egzersiz programını 1 ay boyunca keyifle uygulayın.



Sonbahar gelince tüm doğa gibi vücudumuz da içine kapanıyor, metabolizmamız yavaşlıyor. Erkenden önlem almadığımız zaman, bir yandan vücudumuzun formu bozuluyor ve kışın çabucak kilo alıyoruz, bir yandan da vücut sistemlerimiz düzgün çalışmıyor ve sağlığımız bozuluyor.



Mevsimlerden bağımsız olarak metabolizma hızının yaşla da büyük ilgisi var. 20'li yaşlarda iyi çalışan metabolizma, 30'lu yaşlarda iyice yavaşlıyor. Bu zamanlar "su içsem yarıyor" dönemleri... Oysa basit önlemlerle metabolizmayı hızlandırmak mümkün. Ayna karşısına geçince 'Uyuyan Güzel' masalındaki kötü kraliçe gibi hissetmemek için kollan sıvayın; sizin için hazırladığımız beslenme ve egzersiz programım 1 ay boyunca keyifle uygulayın.



Yiyerek de zayıflanır



Metabolizma hızı, vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için kişinin bir günde ihtiyacı olan minimum enerji miktarıdır. Bu, dinlenirken veya uyurken, bir başka deyişle, hiçbir aktivite göstermediğimizde harcadığımız kalori miktarını da kapsıyor ve günlük harcanan kalorinin yüzde 60-80'ini oluşturuyor. Bazı besinleri daha çok tüketmek metabolizma hızını düzenlemeye yardım ediyor. Hangileri mi?



Kefir :



Alınan kalsiyum miktarı, fazla kiloları da etkiliyor. Süt ürünleri, bu mineralden vücut için gereken miktarı içeriyor. Örneğin yarım litre kefir, günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor.



Sivri acı biber :



Acı biberin çok az bir miktarı dahi hemen alnımızda ter damlacıkları oluşmasına yol açıyor. Bunun nedeni biberdeki doğal acı maddesi kapsaisin. Bu madde kısa süreli olarak vücut ısısını yaklaşık yüzde 25 yükseltiyor.



Yeşil çay :



Yeşil çay, bugüne dek hep kötü huylu kolesterolü düşürücü, kanserden ve kalp krizinden koruyucu etkileriyle gazetelerin manşetlerine taşındı. Tokyo'da fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yeşil çayın aynı zamanda yağın vücutta ve karaciğerde depolanmasını önlediğini de ortaya koydu. Yeşil çay vücuttaki enerji tüketimini de arttırıyor.



Zencefil :



Köklerindeki gingerol ve shogaol maddeleri, biber gibi dolaşım ve sindirim sistemini uyarıyor. Baharat olarak kullanılan veya çay olarak tüketilen zencefil aynı zamanda mide ve bağırsaklardaki gazı da söktürüyor.



Kuzu filetosu :



İçeriğindeki L-Carnitin maddesi, yağ yakımını yüzde 10-13 oranında arttırıyor. Spor ve hareketler L-Carnitin'in etkisini güçlendiriyor.



Tarçın :



Tarçın, insülinin etkisini arttırıyor. Şekere bağlı metabolizma sorunlarında olumlu etki yapıyor.



Köri :



Aşırıya kaçmadan kullandığınızda, körinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi oluyor.



Metabolizmayı hızlandıran egzersizler



1.Çökme



Ayakta dik dururken çömeliyoruz. Dizler 90 derecelik açıyla bükülü. Popo geriye doğru halde eğilirken, kolları yukarı kaldırıyoruz. İki dumple elde kolları yukarı kaldırıyoruz. Bu egzersizle kalça toparlanıyor. Bacaklar sıkılaşıyor.

Süre: 2 set 20 tekrar



2.Öne adım



Ayakta dik dururken bir adım öne atarak kolları yana doğru kaldırıp yere aşağı doğru esniyoruz. Diz yere değmeyecek. Bu şekilde omuz, popo ve baseni çalıştırıyoruz.

Süre 2 set 20 tekrar



3.Kolay şınav



Yüzüstü yatarak dizler yerde, eller göğüs hizasında, şınav çekerek yere değmeden yukarı kalkıyoruz. Göğüs ve arka kol kaslarını çalıştıran bir hareket.

Süre: 2 set 15 tekrar



4.Yuvarlak kalça



Emekleme pozisyonunda bir bacağımızı kendimize doğru çekerek kalçamızı esnetiyoruz. Daha sonra aynı bacağı geriye doğru yukarı kaldırıyoruz. Popo bölgesini çalıştırıyor, kalça sıkılaşıyor ve yuvarlak hatlar ortaya çıkıyor.

Süre: 2 set 30 tekrar



5.Bel egzersizi



Sırt üstü yatıyoruz. Dizlerimiz bükülü şekilde ayaklarımız yerde, kollarımız iki yanda açık pozisyondayken kalça ve bel bölgelerimizi omuz kısmımıza kadar yıkarı kaldırıyoruz. Amaç koordinasyon sağlayarak belimizi ve kalçamızı kontrol altına alıp sıkmak, böylece toparlanmaya yardımcı oluyor.



6.Kol egzersizi



Dik pozisyonda ellerimizde dumple olduğu halde sağ bacak bir adım öne geliyor, sol kolu göğüs bölgesine kadar kaldırıyoruz, başlangıç pozisyonuna dönüp diğer kol ve bacakla tekrarlıyoruz. Ön kol kaslarını çalıştırıyor.

Süre: 2 set 10 tekrar



7.Vuruş pozisyonu



Ayakta dik pozisyondayken 90 derece öne doğru eğiliyoruz. Bir adım önde, diğer adım daha geride, dizler hafif bükülü halde elimizdeki ağırlığı geriye doğru itiyoruz. Kol bölgesini çalıştırıyor.

Süre: 2 set 10 tekrar



8.Sırt egzersizi



Vuruş pozisyonunun devamı niteliğinde olan bu egzersizde, vücudumuz 90 derece öne eğili ve bir adımımız öndeyken, dizler bükülü halde elimizdeki ağırlığı bu sefer aşağıdan yukarı doğru çekiyoruz. Kol ve sırt bölgesini çalıştırıyor. Süre: 2 set 15 tekrar



9.Omuz egzersizi



Ayakta dik pozisyonda bir adım öne atıyoruz. Dizlerimiz bele baskı yapmaması için hafif bükülü halde iki elimizdeki ağırlıkları yukarı kaldırıp indiriyoruz.

Süre: 2 set 12 tekrar



10.Topla çömelme



Stabilité topunu duvarla sırtımız arasına yerleştirerek çömelip kalkıyoruz. Bacak, popo kaslarını sıkılaştırıyor, denge ve koordinasyonu geliştiriyor.

Süre: 2 set 20 tekrar







