-1 AYDA 1.6 MİLYON KİŞİ İŞE GİRDİ ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Türkiye'de Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 600 bin kişi arttı. TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Mayıs (Nisan, Mayıs, Haziran) dönemi sonuçlarına göre, söz konusu dönemde Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 804 bin kişilik artışla 71 milyon 239 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 856 bin kişilik artışla 52 milyon 431 bin kişiye yükseldi. Mayıs 2010 döneminde iş gücüne katılma oranı yüzde 49,4 olarak belirlendi. Böylece iş gücüne katılım oranında geçen yıla göre 1,2 puanlık bir artış sağlandı. İşsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puan, 2010 yılının Nisan dönemine göre de 1 puan düşerek yüzde 11 oldu. Verilere göre, ülkemizde toplam iş gücünün yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 69,3, kadınlarda ise yüzde 24,6 olarak belirleniyor. İş gücüne katılma oranı, yüksek öğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,6, kadınlarda da yüzde 70,4 olarak ölçülüyor. -TARIM DIŞI İSTİHDAMDA ARTIŞ- 2011 Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı 1,6 milyon artarken, istihdam artışı, tarımda 423 bin kişi, tarım dışı sektörlerde de 1 milyon 177 bin kişi oldu. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 25,3'ünün tarımda, yüzde 19,4'ünün sanayide, yüzde 6,6'sının inşaat sektöründe, yüzde 48,7'sinin de hizmetler sektöründe çalıştığı saptandı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre, tarım sektörünün istihdam içindeki payı 0,1 puan, sanayinin payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı da 0,3 puan arttı. Hizmetler sektörünün payında ise 1,5 puanlık bir azalma meydana geldi. -KENTLERDEKİ İŞSİZLİK ORANI 3,1 PUAN DÜŞTÜ- Kamu istihdamının 2 milyon 959 bin kişi olduğu Mayıs 2010 döneminde, işsizlik oranı, kentsel alanlarda 3,1 puan azalarak yüzde 13,4'e, kırsal yerlerde ise 1,4 puan azalarak yüzde 6,4'e geriledi. Bu dönemde işsizlerin yüzde 31,3'ünün eş-dost vasıtasıyla iş aradığı, yüzde 89,5'inin de daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Daha önce bir işte çalışmış işsizlerin yüzde 49,8'i hizmetler, yüzde 22,7'si sanayi, yüzde 17,3'ü inşaat, yüzde 7,5'i de tarım sektöründe çalışırken, yüzde 2,7'sinin 8 yıldan önce işinden ayrıldığı tespit edildi. İşsizlerin yüzde 28,3'ünü, çalıştığı iş geçici olup sona erenler, yüzde 18,4'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 16,8'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,4'ünü iş yerini kapatan yada iflas edenler, yüzde 8,7'sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,4'ünü öğrenime devam eden veya yeni mezunlar oluşturdu. Yüzde 11'lik grup ise diğer nedenlerle işsiz kaldı. İş gücü dışında olanların da yüzde 48,4'ünün daha önce bir işte çalıştığı anlaşıldı. -İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ- Mayıs 2010 döneminde 2 milyon 154 bin kişi işe yeni başlarken ya da iş değiştirirken, bunun toplam istihdam içindeki oranı da yüzde 9,3 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29,8'i de 25-34 yaş grubunda yer aldı. Mevcut işsizlerin yüzde 13,4'ünü meydana getiren 381 bin kişi ise bu dönemde işten ayrıldı. -KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 43,6- Bu arada söz konusu dönemdeki 23 milyon 55 bin kişilik istihdamın 13 milyon 998 binini ücretli veya yevmiyeli kişiler oluşturdu. Bir milyon 225 bin kişinin işveren olarak, 4 milyon 604 bin kişinin kendi hesabına çalıştığı bu dönemde, 3 milyon 228 bin kişinin de ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edildiği tespit edildi. 23 milyon 55 bin kişilik istihdama karşılık, bu dönemde 10 milyon 55 bin kayıt dışı istihdam belirlendi. Bu şekilde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 43,6 şeklinde hesaplandı. Kayıt dışı istihdam oranı erkeklerde yüzde 37,4, kadınlarda ise yüzde 58,9 olurken, 10 milyon 55 bin kişinin 5 milyon 4'ünün tarım, 5 milyon 51'inin ise tarım dışı sektörlerde çalıştığı ortaya kondu. -İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS- TÜİK araştırmasına göre, ülkemizde iş gücüne dahil olmayan nüfus 26 milyon 529 bine gerilerken, bu nüfusun yüzde 6,9'u, iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlardan meydana geldi. Yüzde 2,3'lük grubu iş bulma ümidi olmayanlar oluştururken, ev işleriyle meşgul olanlar yüzde 43,9, eğitim-öğretim grubundakiler yüzde 16,3, emekli olanlar yüzde 13,4, çalışamaz halde olanlar da yüzde 12,5'lik bir oranla sıralandı. -YILLAR İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANLARI- TÜİK verilerine göre 2007, 2008, 2009 ve 2010'da işsizlik oranları şöyle: AYLAR 2007 2008 2009 2010 ----- ------ ------ ------ ------ Ocak 11,0 11,6 15,5 14,5 Şubat 11,4 11,9 16,1 14,4 Mart 10,4 10,7 15,8 13,7 Nisan 9,8 9,6 14,9 12,0 Mayıs 8,9 8,9 13,6 11,0 Haziran 8,8 9,0 13,0 Temmuz 8,8 9,4 12,8 Ağustos 9,2 10,2 13,4 Eylül 9,3 10,7 13,4 Ekim 9,7 10,9 13,0 Kasım 10,1 12,3 13,1 Aralık 10,6 13,6 13,5 YILLIK 10,3 11,0 14,0