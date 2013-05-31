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1 ay sonra ilk kez Kuzey Irak'a keşif harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, çekilme sürecinden sonra ilk kez bugün planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi

31 Mayıs 2013 10:36

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, çekilme sürecinin başlamasının ardından ilk kez, Kuzey Irak'a keşif harekatı gerçekleştirdiği öğrenildi. Harekatın, bölgede oluşan farklılıkların değerlendirilebilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
 
Nilgün Balkaç'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, son olarak 26-27 Nisan tarihlerinde keşif uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Kuzey Irak semalarında planlı bir keşif harekatı gerçekleştirmişti.

İki adet RF-4 keşif uçağıyla gerçekleştirilen keşif uçuşu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapıldı.

Planlı keşif harekatı, bir ay önce keşif yapılan koordinatlarda gerçekleştirildi.

Bölgedeki askeri kaynaklar, bir ay arayla aynı koordinatlarda keşif uçuşu yapılmasının nedeninin, bölgede oluşan veya oluşması muhtemel farklılıkların değerlendirilebilmesi olduğunu belirtti.

Çekilmeyle birlikte PKK'nın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, yeni bir yapılanma, yeni bir bina, barınak ya da cephaneliğin varolup olmadığı belirlenecek.

Bir ay arayla elde edilen görüntüler Ankara'da Genelkurmay Karargahı'nda masaya yatırılacak ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

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