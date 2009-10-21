1 ay oldu çocuklar hala bulunamadı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bayramın ikinci günü şeker toplamaya giden üç çoçuktan aradan bir ay geçmesine rağmen hâlâ haber alınamıyor.









Kayseri’nin Talas ilçesinde oturan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile 11 yaşındaki kızları Türkan Ay ile bayramın ikinci günü ailelerine haber vererek şeker toplamaya gitti.

Akşam olmasına rağmen evlerine dönmediler. Üç çocuktan haber alamayan aileleri polise başvurdu.

Ahmet ve Dilruba kardeşlerin annesi Leyla Tekin, çocuklarının pazartesi 17.30'da arkadaşları Türkan'la birlikte şeker toplamak için ayrıldığını, bayramlarının acıya dönüştüğünü söyledi.

Üç çocuğu aramak için polis geniş çaplı arama başlattı.









Talas ilçesinde yaklaşık 500 polis, jandarma ve sivil savunma ekibinin sürdürdüğü arama çalışmalarına Kayseri'den belediye otobüsleriyle Talas ilçesine getirilen 200 polis memura destek verdi.

ABD kayıpları nasıl arıyor?



Arama yapılacak bölge ile ilgili bilgilendirilen polis memurları, Alidağı, Zincidere ve Reşadiye bölgelerinde açık arazide, mağaralarda ve kaya kovuklarında kayıp çocukları aradı.

Yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Ahmet ve Dilruba Tekin'in annesi Leyla Tekin, "Ahmet 2. sınıfa, Dilruba ise ilk defa okula gidecekti. Çantasını, önlüğünü her şeyini hazırlamıştım" dedi.

Konuyla ilgili Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’nin, açıklaması dikkat çekiciydi. Bilici, ''Aramalar 5 gün de sürer, 15 gün de. Hatta hiç haber alınamaz, bulunamayabilirler de. Bunu, devletin yapması gerekeni yapmıyormuş gibi ifade etmenin hiçbir anlamı ve mantığı yok'' diye konuştu.

Gül ve meclis devreye girdi

Çocukların bulunması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi. Gül'ün, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye kayıp çocukları arama faaliyetlerinin yoğunlaştırılması yönünde talimat verdi.

Valilik ve Emniyet raporlarını değerlendiren Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül yetkililerin gerekli araştırmayı yaptıklarını söyledi.

Üskül, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada “Görevliler, Kayseri’de üstlerine düşeni büyük bir özenle yerine getirmişler. İddialar, her ihbar değerlendirilip araştırılıyor. Olayla ilgisi olan yerlerde araştırma yapılmış. Ekipler arazide araştırma yapmış. MOBESE kayıtları incelenmiş. İzinde olan mahkumlar takip edilmiş. Eczanelerden alınan ilaçlar bile belirlenmiş. Çocuk eşyası satan giyim mağazalarına, alışveriş yerlerine kadar her yer araştırılmış” dedi.

Emniyetin komisyona gönderdiği rapora göre, çocukların kaybolduğu tarihten bugüne kadar bin 455 personel, 6 bin 516 kişi ile görüştü. Bin 31 aracın kontrolü ve sorgusu yapıldı. 47 güvenlik kamerası kaydı incelendi. Bin 875 ikamet, 147 park, bahçe, 65 cami, 168 umuma açık, 506 metruk alan, 78 kuyuda arama yapıldı.

Kayıp çocukların ikameti merkez alınarak bir kilometre çapındaki ikametler ve sakinleri kontrol edildi.

Bir emniyet müdür yardımcısı, üç şube müdürü, üç komiser ve 10 polisten oluşan özel ekibe bilgi derleyecek 44 personel görevlendirildi.

Komisyonun devreye girmeyeceğini belirten Üskül, "Komisyonun gücü, böyle bir aramayı sağlayamaz. İdarenin görevini yerine getirdiği kanısındayım” dedi.

Çocuklarla ilgili bugüne kadar toplam 30 ihbar yapıldı. Bilgi sahibi olarak 24 kişinin ifadelerine başvuruldu. Çocukların ailesi, akrabaları da araştırmaya dahil edildi. Kayseri dışında Ankara, İzmir ve Sivas'ta da aramalar yapıldı.









Her gün kapı çaldığında bir umutla koşuyoruz

11 yaşındaki Türkan Ay'ın dedesi Hasan Kanat, kayıp çocukların fotoğraflarını eline alarak Talas ilçesindeki cadde ve sokaklarda dolaşmıştı.

Kaybolan çocuklara ait fotoğrafları bir büfenin duvarına asan Hasan Kanat, şunları söyledi:

''Her gün kapı çalındığında bir umutla koşuyoruz, bir yeni haber bekliyoruz. Polisler var gücüyle çalışıyor ama bir sonuç çıkmıyor. Her geçen gün azalan umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün bizleri araması ve ilgilenmesi umudumuzu artırdı. Çocukları gören, yerini bilen var ise polise ihbar etsin. Çok perişanız.''

Rakamlarla kayıp bilaçosu

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın başından itibaren emniyet kayıtlarına kayıp olarak kayda geçen kişilerden, 996'sını erkekler, 2 bin 340'ını ise kadınlar oluşturuyor.

Kayıplar arasında 348 erkek ile 814 kadın 18 yaşın altında bulunuyor.

Kayıp sayısının illere göre dağılımına bakıldığında ise en çok kayıp vakası 724 ile İstanbul'da bulunurken, bunu 263 kayıp ile İzmir, 176 kayıp ile Ankara izliyor.

Verilere göre, Tunceli, Aksaray ve Balıkesir'de bu yılın 9 ayında emniyet kayıtlarında herhangi bir ''kayıp'' kaydına rastlanmadı.



Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden şu ana kadar haber alınamayan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden 11 yaşındaki Türkan Ay'ın kaybolduğu Kayseri'de ise bu yıl 22'si 18 yaş altı olmak üzere toplam 62 kişi kayıp olarak kayda geçti.

Kayıpların, 10'u kadın ve 8'i erkek olmak üzere toplam 18'ini yabancı uyruklular oluşturuyor. Kaybolan yabancıların 4'ü Afganistan, 3'ü ABD, 2'şer kişi Rusya Federasyonu, Etiyopya, Azerbaycan, İran, birer kişi de Bulgaristan, Kazakistan ve Pakistan uyruklu olduğu kayıtlara geçti.

Kayıplardan 2'si 18 yaş altı, 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 7 kişi de ''uyruğu belli değil'' şeklinde emniyet kayıtlarına girdi.