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Spor

1 ALTIN, 1 DE BRONZLA DÖNDÜLER İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2011 22:21

-1 ALTIN, 1 DE BRONZLA DÖNDÜLER İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Polonya da düzenlenen Pytlasinski Uluslararası Grekoromen güreş turnuvasına katılan (A) Milli Güreş Takımı, 1 altın, 1 de bronz madalya kazanarak yurda döndü.  25 ülkeden 196 güreşçinin katıldığı turnuvada, Grekoromen (A) Milli Takımı 120 kiloda mücadele eden İsmail Güzel ile altın, 84 kiloda Ahmet Yıldırım ile de bronz madalya kazandı. İki gün boyunca süren turnuvada milli takım, Rusya ve Beyaz Rusya'nın ardından üçüncü oldu.  Teknik Koordinatör Ata Karataş yaptığı açıklamada, Eylül ayında Türkiye'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için eksikleri görme ve giderme açısından son derece faydalı bir turnuva geçirdiklerini söyledi.

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