1,2 milyon Microsoft hesabı hacklendi

Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında toplamda 1,2 milyon kullanıcının hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu vakaların önemli bir kısmı, kullanıcıların çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmaması nedeniyle yaşandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, çevrimiçi hesapları güvence altına almak için uygun önlemler almak zaman geçtikçe daha da önemli hale geliyor. Şifre güvenliği ve çift faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemler, çevrimiçi hesapların kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesine karşı oldukça faydalı olarak değerlendiriliyor.

RSA Conference'ta konuşan Microsoft yetkilileri, ele geçirilen hesapların yüzde yüzde 99,9'unun kullanıcılarının çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanmadıklarını tespit ettiklerini açıkladılar. 1 milyarın üzerinde aktif kullanıcıya ve aylık 30 milyonun üzerinde oturum açma isteği alan Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyon kullanıcının hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Her ay ele geçirilen hesap oranının yüzde 0,5 civarında olduğu belirtiliyor.

Hesapların önemli bir çoğunluğu kurtarıldı

Microsoft'un açıkladığı verilere göre, tüm kullanıcıların yalnızca yüzde 11'i ocak ayında MFA kullanarak oturum açtı. Yetkililerin bildirdiğine göre, her oturum açmada MFA kullanılması durumunda, hepsi olmasa da 1,2 milyon hesabın önemli bir çoğunluğu kurtulabilirdi.