1 - Plan ve şirket seçerken…

Giriş aidatı



- Emeklilik şirketi, yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırmanız durumunda sizden giriş aidatı talep edebilir. Ancak bu tutar emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarını aşamaz.



- Giriş aidatı farklı ödeme araçları için farklı tutarlarda belirlenebilir.



- Sözleşmeniz birikimli hayat sigortalarından, başka şirketten aktarım veya emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliğe haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin aktarımı yoluyla kurulmuşsa, giriş aidatı ödemezsiniz.



- Giriş aidatınızı; seçeceğiniz plan dâhilinde peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde veya bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığınız veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunduğunuz tarihe kadar ertelenmiş ödeme seçeneklerinden biri ile ödemeyi tercih edebilirsiniz. Bu durumda tahsilât tarihindeki brüt aylık asgari ücret, azami tutar olarak dikkate alınır.



Plan tercihinizi yaparken plan kapsamında sunulan giriş aidatı ödeme şekilleri ve tutarlarını tercihleriniz doğrultusunda gözden geçirmeyi unutmayın!



Yönetim gideri kesintisi



Emeklilik şirketlerinin, giderlerini karşılamak için, yatırdığınız katkı payları üzerinden azami yüzde 8 oranında yönetim gideri kesintisi yapma hakkı bulunuyor.



Planınızı seçerken ödediğiniz katkı payına varsa başlangıç katkı payına, ek katkı payına uygulanan yönetim gideri kesintisine dikkat edin! Unutmayın, planınız ödediğiniz katkı payı tutarına göre farklı yönetim gideri kesintileri öngörebilir.



Fon işletim gideri kesintisi



Emeklilik şirketiniz fon birikimi üzerinden günlük yüz binde 10 (yıllık %3,65) oranını aşmayacak şekilde, fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak amacıyla fon işletim gideri kesintisi yapabilir. Fon işletim gideri kesintisi oranı, bireysel emeklilik hesaplarındaki artan birikimle doğru orantılı olarak daha önemli hale gelir.



Asgari katkı payı



- Emeklilik şirketleri, her bir plan için asgari katkı payı belirler. Emekliliğe hak kazanabilmeniz için 56 yaşınızı tamamlamanız, birikimlerinizi almaksızın ilk emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl sistemde kalmanız, emeklilik planınız dahilindeki 10 yıllık asgari katkı payını ödemeniz veya 10 yıllık asgari katkı ödemesine karşılık gelecek toplu katkı payı tutarını ödemeniz gerekir. Katkı payının asgari katkı payının üzerinde belirlendiği durumlarda ise söz konusu tutarın hesaplanmasında sözleşmede belirlenen katkı payı esas alınır.



- Asgari katkı payı tutarının üzerinde herhangi bir tutarı katkı payı olarak belirleyebilirsiniz. Unutmayın ki, ödediğiniz katkı payı tutarı emeklilik döneminizde alacağınız maaş ya da toplu ödemeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri olacak.



- Asgari katkı payı tutarınız, emeklilik planlarına ilişkin veriler ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak emeklilik planınızın tasdik tarihi yıldönümleri itibarıyla güncellenir.



Plan kapsamında sunulan fonlar



Planınızın belirlediği stratejiler doğrultusunda sunduğu fonlar da farklılık gösterebilir.



Belirlediğiniz fonların seçeceğiniz plan kapsamında olup olmadığından, minimum ve maksimum oranların yatırım tercihlerinizle bağdaştığından emin olun!



Özel hizmetler



Şirketiniz standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunabilir. Ancak bu hizmetler için en fazla yıllık olarak brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde 25’i oranında yönetim gideri kesintisi yapabilir.



Ek faydalar



Emeklilik şirketleri katılımcılarına ek faydalar sunabilir. Şirketinizden planınız kapsamında sunulan ek faydaların detaylarını öğrenin.



Blokaj süresi



Kredi kartı ile ödeme yaptığınız durumlarda emeklilik şirketinin kredi kartınıza uygulayacağı blokaj süresini öğrenin.

