08.08.08 çılgınlığı

Evlilik tarihini belirleyen çok sayıda çift, yarın nikah masasına oturabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Evlendirme daireleri, yaklaşık 1 ay önceden doldu. İstanbul'da günde ortalama 5 nikahın kıyıldığı evlendirme dairelerine çiftlerin 7 ay önceden başvuruda bulunmaya başladıkları bildirildi.

Evlendirme dairesi memurları, çiftlerin en çok saat 20.00'de evlenmek istediklerini, ancak bu taleplerin hepsinin karşılanması mümkün olmadığı için gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanacağını kaydettiler.

Yetkililer, yarın evlenebilmek için kendilerine yapılan başvuruların halen devam ettiğini, ancak yoğunluk sebebiyle programa dahil edilemediklerini ifade ettiler.



18 ilçede 428 nikâh kıyılacak



Yarın bazı evlendirme dairelerinde gerçekleştirilecek olan nikah sayıları şöyle:

"Kadıköy 64, Ümraniye 60, Gaziosmanpaşa 42, Bağcılar 35, Avcılar 32, Şişli 25, Fatih 23, Beykoz 22, Beyoğlu 19, Büyükçekmece 15, Maltepe 25, Beşiktaş 12, Tuzla 11, Üsküdar 12, Bayrampaşa 10, Bakırköy 10, Zeytinburnu 8, Çatalca 3."

Günde 2 çiftin "evet" dediği Eminönü Evlendirme Dairesinde ise 13 nikah kıyılacak. Evlendirme dairesi yetkilileri, yarın nikâhı kıyılacak çiftler arasında Hollanda'dan gelen bir Türk çiftinde bulunduğunu bildirdiler.



"8 kez evet diyeceğiz"



Nikah tarihlerini "08.08.08" belirleyen ve yarın evlenecek olan İlknur Baş ve Altan Demirci çifti, evlenmeye karar verdikleri ocak ayında 8 Ağustos 2008 tarihinde nikah defterine imza atmayı hayal ettiklerini, bu hayalleri gerçek olacağı için çok mutlu olduklarını söylediler.

Nermin Unutmaz ile 4 tane 8'in bir araya geldiği 08.08.2008 tarihinde akşam saat 20.00 evlenecek olan Özcan Bilgen de 8'in hayatında özel bir yeri olduğunu belirterek, "Biz 8 kardeşiz. Ben 38 yaşındayım. Evliliğimin de 4 tane 8'in bir araya geldiği 8 Ağustos 2008 saat

20.00'de olmasını istedim. Eşim de bugünün özel olduğuna inanıyor ve özel olduğuna inandığımız bu günde 8 kez 'evet' diyerek dünya evine gireceğiz" dedi.

Murat Yıldız-Burcu Yaşar çifti ise özel bir günde, özel bir anı yaşamak istedikleri için 8'lerle dolu bir tarih seçtiklerini dile getirdiler.

Arife Yıldız Ünal -AA

