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Yaşam

'06 RTE 53', 'Serçe'nin fiyatını 6'ya katladı

500 ile 2 bin lira arasında değeri olan 1998 model Tofaş Serçe marka araç, plakasındaki Erdoğan vurgusu ile dikkat çekti

16 Temmuz 2014 14:32

1988 model Serçe, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerini ve memleketi Rize'nin plaka numarasını taşıdığı için 9 bin liraya alıcı buldu.

Aracın sahibi özel bir firmada çalışan 44 yaşındaki Bekir Kılıç, arabanın 3 yıldır "06 RTE 53" plakasıyla beraber kendisinde olduğunu söyledi.

Kılıç, plakanın eski model bir arabada olmasını istemediğini belirterek, bu yüzdenarabayı satmaya karar verdiğini anlattı.

Arabaya plakasından dolayı trafikte birçok kişinin dikkatini çektiğini söyleyen Kılıç, "İlana koydum ve çok yüksek meblağ yazdım. Ama ilan verdiğim yer, bunu kabul etmedi. Sembolik bir ücret yazdım, satışa düşer düşmez de arkadaşımız çıktı geldi. Pazarlığımızı yaptık, plakayı veriyorum ama araç da yanında hediye gitmiş oluyor" dedi.

 

'Plakanın değeri 7 bin 500 lira'

 

Galerici 36 yaşındaki Polat Fikret Örsçelik de Başbakan Erdoğan'a hayran olduğu için plakasından dolayı arabayı almaya karar verdiğini söyledi.

Arabanın değerinin ortalama bin 500 ile 2 bin lira arasında olduğunu belirten Örsçelik, toplamda arabanın satışı için 9 bin lira verdiğini dile getirdi.

Sadece plakaya 7 bin 500 lira para verdiğini vurgulayan Örsçelik, "Tayyip Erdoğan'a karşı1994 yılından itibaren aşırı bir sempatim var. Bu nedenle de '06 RTE 53' plakasını görür görmez arabayı almaya geldim" dedi.

Arabanın çok eski olduğu için kullanılacak durumda olmadığını da kaydeden Örsçelik, şu an için plakayı başka bir arabaya takmayı düşünmediğini dile getirdi.

 

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